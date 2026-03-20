CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
अशोक खरात प्रकरणी पोलिसांना मोठं यश! कुकर्म जगासमोर उघड करणारा नीरज जाधव ताब्यात; संपत्तीबाबतही धक्कादायक खुलासे

शिवराज यादव | Updated: Mar 20, 2026, 06:40 PM IST
Neeraj Jadhav in Custody: कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणी पोलिसांनी आणखी एक मोठी कारवाई केली आहे. कॅप्टन अशोक खरातचं बिंग फोडणारा नीरज जाधव अखेर पोलिसांच्या ताब्यात सापडला आहे. नीरज जाधव नाशिक क्राईम पोलिसांच्या ताब्यात आहे. शिर्डीत त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल आहे.  पीडित मुलीला तिचे मॉर्फ व्हिडीओचे स्क्रीनशॉट्स पाठविल्या प्रकरणी त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नीरज जाधवनेच कॅप्टन खरातच्या केबिनमधील सीसीटीव्ही फुटेज बाहेर आणल्याचा संशय आहे. 100 हुन अधिक महिलांचे लैंगिक शोषणाचे व्हिडीओ असल्याची माहिती आहे. नीरज जाधवच्या चौकशीत अजून काही खुलासे होण्याची शक्यता आहे. 

कोण आहे नीरज जाधव? 

नीरज जाधव हा अशोक खरातच्या ओकस प्रॉपर्टीस येथील कार्यालयात ऑफिस बॉय म्हणून काम करत होता. तो अशोक खरातच्या मर्जीतील होता. त्याने सर्व कारनामे समोर आणले असून, खरातच्या कुकर्माचा भांडाफोड झाला आहे. 

नीरज जाधवने सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून अशोक खरातचे व्हिडीओ मिळवले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर 2025 मध्ये त्याने अशोक खरातच्या नकळत कार्यालयात महिलांवर करण्यात आलेल्या लैंगिक अत्याराचे 58 सीसीटीव्ही फुटेज मिळवले होते. त्याच्यावर अशोक खरातकडे खंडणी मागितल्याचा आरोप आहे. नीरज जाधववर खरातला ब्लॅकमेल केल्याचा गुन्हा शिर्डी पोलिसात दाखल करण्यात आहे. नीरज जाधवसह मुंबई आणि पुण्यातल्या इतर दोघांवर खंडणी मागितल्याचा आरोप अशोक खरातने केला होता. 

कोट्यवधींच्या साम्राज्याचा पर्दाफाश

अशोक खरातने भोंदूगिरीच्या नावाखाली कोट्यवधींचं साम्राज्य उभं केलं आहे.  नाशिकच्या पाथर्डी आणि गौळाणे शिवारात पसरलेली अफाट जमीन, कॅनडा कॉर्नर सारख्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेलं अलिशान ऑफिस आणि सिन्नर-शिर्डी रोडवरचं कोट्यवधींचं हार्डवेअर दुकान. हे साम्राज्य आहे तथाकथीत राजकीय भोंदूबाबा आरोपी अशोककुमार खरात याचं. भक्तांच्या श्रद्धेचा बाजार मांडून खरातने नाशिकपासून नगरपर्यंत कोट्यावधींची माया जमवली आहे.

तपासात समोर आलेली माहिती थक्क करणारी आहे. खरातने केवळ स्वतःच्याच नाही, तर पत्नी कल्पना आणि मुलगी तृप्तबाला यांच्या नावेही जमिनींचा खच पाडला आहे. केवळ रहिवासी इतकेच नाही तर अनेक व्यावसायिक दुकाने आणि व्यवसायांमध्ये त्यांनी गुंतवणूक केली आहे. त्याच्या जवळच्या भक्तगणांच्या, ऑफिस बॉय च्या आणि सिन्नरमधील एका जणाचा नावावर मोठ्या प्रमाणात बेनामी प्रॉपर्टी घेतली आहे

मालमत्तेचा तपशील

गौळाणे शिवार: १५ मोक्याचे भूखंड
सिन्नर: प्रत्येकी १ कोटीचे दोन व्यापारी गाळे
नाशिक : शहर कॅनडा कॉर्नर परिसरात कॉर्नर दुकान
* नगर जिल्हा: ५ एकरचा कोट्यवधींचा प्लॉट
इतकेच नाही, तर स्वतःच्या ऑफिसबॉयच्या नावावरही बेनामी मालमत्ता घेतल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे
खरात फॅमिलीचे ''''जमीन'''' घोटाळे:
* अशोककुमार खरात: गट क्र. १८८/२, १९२/१, २४९/२ सह ५ प्लॉट
* कल्पना खरात (पत्नी): ७ पेक्षा जास्त गट क्रमांकात मालकी
* तृप्तबाला खरात (मुलगी): गट क्र. ३२७ आणि १३२ मध्ये जमिनी

एकीकडे महिलांचे शोषण आणि दुसरीकडे ही अफाट मालमत्ता. श्रद्धेच्या नावाखाली हा केवळ तांत्रिक नव्हता, तर एक मोठा 'लँड माफिया' बनला होता, हेच या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होतंय. आता पोलीस या मालमत्तेचा स्रोत शोधणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

