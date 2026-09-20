/नाशिकमध्ये घडली धक्कादायक घटना; केअर टेकरचे कृत्य पाहून पोलीसही झाले शॉक

नाशिक क्राईम न्यूज : सध्या सगळ्यांचे जीवन धकाधकीचे झाले आहे. यात घरात एक वृद्ध व्यक्ती असल्यास त्यांच्या मदतीसाठी एक जण आवश्यक असतो. यासाठी आपण केअर टेकरची निवड करत असतो. मात्र याच केअर टेकरने घरात चोरी केल्याची घटना नाशिक शहरात घडली आहे. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात केअर टेकर विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नाशिक शहरातील शांततेचे वातावरण असलेली जागा म्हणजे मुंबई नाका जवळील गायकवाड नगर. या ठिकाणी नंदकुमार साखला त्यांच्या परिवारासोबत राहतात. त्यांच्या सोबत त्यांचे 80 वर्षीय वडील मंगलचंद सुद्धा राहतात. त्यांची प्रकृती ठीक नसल्याने त्यांची काळजी घेण्यासाठी नंदकुमार साखला यांनी केअर टेकर ठेवला आहे. कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये यासाठी त्यांनी शहरातील एका एजन्सी कडून केअर टेकर हायर केला. गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांच्या घरी केअर टेकर येत आहे. मात्र, 16 सप्टेंबर रोजी केअर टेकर मनीष कुमार याने मंगलचंद यांच्या अंगावरील दागिने आणि काही रोख रक्कम चोरून नेली.
जी एजन्सी साखला यांचा केअर टेकर पुरवायची त्यांनी 15 सप्टेंबर रोजी मनीष कुमार याला साखला यांच्या घरी पाठवले. यानंतर 16 सप्टेंबर रोजी त्याने घरात चोरी केली. 15 तारखेला मनीष नंदकुमार यांच्या घरी आला. नंदकुमार यांच्या वडिलांना मदत करत असताना त्याने घराची रेकी केली. तसेच मंगलचंद यांच्या अंगावर असलेले दागिने त्याने पाहिले.
16 सप्टेंबर रोजी दुपारी साडेबारा ते एक वाजेच्या दरम्यान मनिष कुमार याने चोरीस गेलेल्या ऐवजात सोन्याची रुद्राक्षाची माळ, सोन्याचे ब्रेसलेट, तीन सोन्याच्या अंगठ्या, चांदीची अंगठी, डायमंड अंगठी, तीन सोन्याची कॉइन आणि रोकडच असा एकूण किंमत 3 लाख 93 हजार 975 रुपये किमतीचा मुद्देमाल चोरून नेल्याच फिर्यादीत म्हटलं आहे.
जी एजन्सी जेष्ठ नागरिकांना केअर टेकर पुरवत असेल त्याची संपूर्ण माहिती एजन्सीकडे असणे गरजेचे आहे. तसेच ही माहिती संबंधित पोलीस ठाण्यास देणेही गरजेचे आहे. तसेच ज्या घरात हा केयर टेकर काम करत असेल त्यांनी सुद्धा याची माहिती ठेवणे गरजेचे असून त्याची संपूर्ण माहिती पोलीस ठाण्यात देण्याचे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.