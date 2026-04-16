एकाकडून शरीरसंबंध, दुसऱ्याकडून कमरेखालचा स्पर्श... 2022 ते 2026 दरम्यान काय घडलं? नाशिकच्या IT कंपनीतील पीडितेनं सांगितला घटनाक्रम

Nashik Crime News Explained : नाशिकमधील मल्टिनॅशनल IT कंपनीत लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतरण प्रकरणाला तपास पुढे जात आहे तसतशी नवी वळणं मिळत आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार या बहुराष्ट्रीय कंपनीत आता सर्व कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम असतील अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. मंगळवारपासून 160 कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण चौकशी होईल तोपर्यंत कार्यालयात न येण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. कंपनीच्या दिल्लीतील मुख्यालयातून HR टीमकडून दोन दिवसापासून सदर प्रकरणाची झाडाझडती सुरू असून, संपूर्ण चौकशी पर्यंत पुढे कोणतीही नवीन नेमणूक होणार नसल्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. दरम्यान, याच प्रकरणात धर्मांतरण आणि लैंगिक अत्याचारासंदर्भात पहिल्या पीडितेनं आपबिती सांगितली आहे. ज्यामध्ये तिनं नोकरी, मैत्री, लग्नाचं आमिष दाखवर अत्याचार केल्याचा खळबळजनक घटनाक्रम तिनं सांगितला. 2022 ते 2026 दरम्यान काय आणि कसं घडत गेलं याची माहिती तिनं प्रतिष्ठीत माध्यमसमुहाला दिली.
2022 पासून या साऱ्याची सुरुवात झाली जिथं पीडितेची दानिश शेखशी ओळख झाली. या दोघांनी महाविद्यालयीन शिक्षण एकाच ठिकाणहून केल्यानं मैत्री झाली आणि पुढे भेटीगाठी वाढल्या, संवाद वाढला. याचदरम्यान एका कंपनीत आपण इंजिनिअर असल्याचं सांगत दानिशनं पीडितेचा विश्वास जिंकला पुढं नोकरीचं आमिष दाखवत तिच्याशी जवळीक साधली. दानिशनं जेव्हा तिला भेटण्यासाठी बोलवलं तेव्हा अचानक त्यानं तिच्याकडे शरीरसंबंधांची मागणी केली. बळजबरीनं त्यानं तिला स्वत:पाशी ओढलं. पीडितेनं याचा विरोध करताच दानिशनं तिच्याशी लग्न करण्याची मागणी केली. यावेळी पीडिता द्विधा मनस्थितीत आली, तिनं विचार करून उत्तर देऊ असं सांगितलं. यानंतरही दानिश तिला भेटतच राहिला. शिक्षणानंतर त्याच्या सांगण्यावरून तिनं एका MNC मध्ये मुलाखत दिली आणि त्यात तिची निवड झाली. दानिश तिथंच काम करत असल्यानं त्यांच्या भेटी आणि संवाद वाढला. याचदरम्यान तौसिफ अख्तर आणि निदा खानही तिच्या ओळखीचे झाले आणि ही मंडळी एकत्रच बाहेर किंवा कॅन्टिनला जाताना दिसत.
पुढं गप्पांमध्ये सतत धर्माचे विषय येऊ लागले. दानिश आणि तौसिफ वारंवार हिंदू आणि मुस्लिम धर्मांतील फरक दाखवून देत आपला धर्म श्रेष्ठ भासवण्याचा प्रयत्न करु लागले, विविध मार्गांनी पीडितेचं मन इस्लामच्या दिशेनं वळवण्यासाठी प्रयत्न करु लागले. हळुहळू गप्पांना दबावतंत्राचं रुप मिळालं आणि पीडितेवर मानसिक ताण आला.
2024 मध्ये दानिशनं पीडितेला बाईकनं फिरायला नेण्याच्या बहाण्यानं एका हॉटेलवर नेलं जिथं त्यानं तिच्याशी बळजबरीनं शरीरसंबंध ठेवले. यानंतर प्रकरण विचित्र वळणावर पोहोचलं, कारण तौसिफला याची माहिती मिळाली, ज्याचा फायदा घेत आता त्यानंसुद्धा पीडितेला ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. तिच्याशी संबंध ठेवण्यासाठी तौसिफसुद्धा दबाव टाकू लागला. त्याची ही मागणी धुडकावताच आपण या नात्याची माहिती कुटुंबाला देऊ अशी धमकी त्यानं तिला देत कोणालाच काहीही न सांगण्याचा दम त्यानं भरला.
ऑफिसमध्ये त्यानं सर्व मर्यादा ओलांडल्या होत्या. पीडितेसोबत तो वारंवार अशील चाळे करत कमरेखाली, शरीराच्या खालच्या भागांना तो चुकिचे स्पर्ष करत होता ज्यामुळं पीडितेचं खच्चीकरण होऊ लागलं. दानिश आणि तौसिफनं धर्मांतरणाचा दबाव टाकत असं न केल्यास private photo व्हायरल करण्याची धमकी दिली आणि पीडिता प्रचंड तणावात आली.
जेव्हा पीडित महिलेला फेब्रुवारी 2026 मध्ये एका महिलेचा मेसेज आला आणि इथं प्रकणात धक्कादायक वास्तव समोर आलं. ती महिला होती दानिश शेखची पत्नी आणि तिला दोन मुलंही होती. दानिशनं आपण अविवाहित सांगितल्याचं पितळ इथं उघडलं पडलं होतं. चार वर्षे पीडितेला अंधारातच ठेवत दानिश आणि तौसिफनं तिच्यावर अत्याचार केले. एकंदरच हे प्रकण गंभीर वळणावर पोहोचलं असून, आता तपास यंत्रणा शक्य त्या सर्व दृष्टीकोनांतून घडनेचे धागेदोरे तपासत आरोपींना शासन घडवण्यासाठी कारवाई करत आहेत.