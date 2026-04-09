'खरातमुळे हिंदूंची बदनामी, मुख्यमंत्र्यांनी धर्म म्हणून...'; 'कॉर्पोरेट जिहाद'वरुन नितेश राणेंचा थेट इशारा

Corporate Religious Conversion Nitesh Rane Reacts: नितेश राणेंनी राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच नाशिक पोलिसांचं कौतुक करताना त्यांचं अभिनंदन केलं असून कॉर्परेट जिहादवरुन थेट इशारा दिला आहे. ते काय म्हणालेत जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 9, 2026, 02:45 PM IST
राणेंनी दिला इशारा (प्रातिनिधिक फोटो)

Corporate Religious Conversion Nitesh Rane Reacts: नाशिकमधील कॉर्परेट जिहाद प्रकरणावरुन राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री नितेश राणेंनी कठोर शब्दांमध्ये टीका केली आहे. मात्र त्याचवेळी त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात कारवाई करुन हिंदू बहि‍णींना न्याय मिळून दिल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनही केलं आहे. 

पुढे येऊ तक्रार करण्याचं आवाहन

"नाशिक पोलीस आणि देवेंद्र फडणवीसांचे अभिनंदन करतो. त्यांनी बहिणीनं न्याय मिळवून दिला. जिहाद करणे आणि इस्लाम राष्ट्र बनविण्यासाठी हे वेगवगेळे जिहाद करतात याबाबत समाजने विचार करावा," असं नितेश राणे म्हणाले. तसेच, "15 पीडित मुलींनी तक्रार केली आहे. आमच्या हिंदू माता-भगिनी हे बघत असतील त्यांनी पुढे यावे. हे जिहादी तुमचं काहीही वाकडं करणार नाही," असं आश्वासनही नितेश राणेंनी पिडितांना देत समोर येण्याचं आणि तक्रार नोंदवण्याचं आवाहन केलं. 

हिंदू असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी खरातचं समर्थन केलं नाही

"काल जिहादयांना कोर्टात आणले तेव्हा त्यांच्या समर्थनात 600 लोक जमले. याकुब मेमनच्या अंत्ययात्रेत गर्दी होते. तरीही आम्ही सर्वधर्म समभाव कारायचे?" असा सवाल नितेश राणेंनी उपस्थित केला आहे. "एका बाजूला खरात प्राकरणामुळे हिंदूंची बदनामी होते. आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी धर्म म्हणून समर्थन केले नाही," असं नितेश राणे म्हणाले. तसेच, "नाशिक प्रकरणात कुठे गेले अबू अझामी, जितेंद्र आव्हाड कुठे गेले? जिहाद करणाऱ्या लोकांना आमचं सरकार सोडणार नाही. पाकिस्तानातून अब्बा आला तरी वाचवू शकत नाही," असा इशारा नितेश राणेंनी दिला.

जिहादमुक्त महाराष्ट्र कारणे हेच आमचे मिशन

"इस्लाम स्वीकारणाऱ्यांना पश्न आहे, तुम्ही यांना रोखणार की नाही?" असा सवाल नितेश राणेंनी केला. "हे जिहाद कुठे करत नाहीत हे सांगा. जेव्हा आम्ही सांगतो की हिंदू आणि आमच्या लोकांकडून व्यवहार करा तेव्हा त्याची काही कारण आहेत. 600 लोक जमले कुठून? आले कुठून? याचीही चौकशी करणार आहोत. जिहादमुक्त महाराष्ट्र कारणे हेच आमचे मिशन आहे," असंही नितेश राणेंनी म्हटलं आहे. याच विषयावरुन विरोधी पक्षावर निशाणा साधताना नितेश राणेंनी, "वडे्ट्टीवार यांचा जिहाद झाला वाटतोय, त्यामुळे  नाशिक प्रकरणावर बोलत नाहीत," असा टोमणा नितेश राणेंनी मारला.

तरुणावरही झाले अत्याचार

नाशिकमधील आयटी कंपनीतील तरुणींच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकरण ताजे असतानाच, याच कंपनीतील एका हिंदू कर्मचाऱ्याला बळजबरीने मुस्लिम धर्म स्वीकारायला लावल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पीडित कर्मचाऱ्याला नमाज पठण करायला लावणे आणि बळजबरीने 'बीफ' खाऊ घातल्याचाही गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. धर्मांतरानंतरचे या कर्मचाऱ्याचे फोटो आता समोर आले असून यामुळे नाशिकमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

