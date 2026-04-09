हिंदू कर्मचाऱ्याला बीफ खायला लावलं, नोकरी टिकवायची असेल तर..; महाराष्ट्रातील 'या' IT कंपनीत 'कॉर्पोरेट जिहाद'

Nashik Crime News: नाशिकच्या आयटी कंपनीतील लैंगिक शोषण आणि धर्मांतराच्या प्रकरणामध्ये आता आणखी एक धक्कादायक खुलासा समोर आला असून समोर आलेली माहिती पाहून पोलिसांनाही मोठा धक्का बसला आहे. नेमकी काय माहिती समोर आलीये जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 9, 2026, 02:31 PM IST
कर्मचाऱ्याने पोलिसात दाखल केली तक्रार (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य 'एआय'वरुन साभार)

Nashik Crime News: नाशिकच्या आयटी कंपनीतील लैंगिक शोषण आणि धर्मांतराच्या प्रकरणाने आता रौद्र रूप धारण केले आहे. 8 तरुणींच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकरण ताजे असतानाच, याच कंपनीतील एका हिंदू कर्मचाऱ्याला बळजबरीने मुस्लिम धर्म स्वीकारायला लावल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पीडित कर्मचाऱ्याला नमाज पठण करायला लावणे आणि बळजबरीने 'बीफ' खाऊ घातल्याचाही गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. धर्मांतरानंतरचे या कर्मचाऱ्याचे फोटो आता समोर आले असून यामुळे नाशिकमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. नोकरी टिकवायची असेल तर हिंदू कर्मचाऱ्याला धर्मांतरणाची सक्ती करण्यात आली. तसेच कंपनीत कामाच्या वेळी नमाज पठणाची सक्तीही या कर्मचाऱ्याला करण्यात आली. 

पोलिसांच्या हाती पुरावे, कार्पोरेट अधिकारी अडकणार?

नाशिकचे आयटी क्षेत्र सध्या एका काळ्या प्रकरणाने हादरून गेले आहे. नामांकित कंपनीत कामाला असलेल्या 8 तरुणींनी दिलेल्या तक्रारीनंतर आता याच कंपनीतील एका हिंदू कर्मचाऱ्याने आपली भयावह आपबिती पोलिसांसमोर मांडली आहे. तौसिफ अत्तार, दानिश शेख, शाहरुख शेख आणि रजा मेमन या संशयित आरोपींनी या कर्मचाऱ्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्याने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, त्याला दुपारच्या वेळी कामाच्या वेळेत बळजबरीने नमाज पठण करायला लावले जात असे. 

केवळ लैंगिक शोषणाचा प्रकार नसून...

इतकेच नाही तर, हिंदू धर्म सोडून मुस्लिम धर्म स्वीकारण्यासाठी त्याच्यावर मानसिक दबाव टाकण्यात आला. सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, या कर्मचाऱ्याला बळजबरीने 'बिफ' खाऊ घातल्याचा उल्लेखही फिर्यादीत आहे. आता या कर्मचाऱ्याचे धर्मांतर झाल्यानंतरचे फोटो समोर आल्याने हा केवळ लैंगिक शोषणाचा प्रकार नसून एका मोठ्या धर्मांतर रॅकेटचा भाग असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

कंपनीच्या व्यवस्थापनाला याची कल्पना होती का?

तरुणींच्या लैंगिक शोषण आणि मानसिक छळ प्रकरणाचा तपास करत असताना, एका  सहकाऱ्यासोबत घडलेला हा प्रकार पाहून पोलीसही चक्रावून गेले आहेत. तौसिफ, दानिश आणि त्यांच्या टोळीने कंपनीत आपले वेगळेच नियम लागू केल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. या सर्व प्रकारामागे मोठी टोळी कार्यरत आहे का? कंपनीच्या व्यवस्थापनाला याची कल्पना होती का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

9 गुन्हे दाखल करण्यात आले

आतापर्यंत 9 गुन्हे दाखल झालेल्या या प्रकरणात एसआयटीकडून सखोल तपास सुरू आहे. या कर्मचाऱ्याचे समोर आलेले फोटो हा या प्रकरणातील सर्वात मोठा पुरावा मानला जात आहे. नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचे आदेश दिले असून, येणाऱ्या काळात अनेक मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे.

'धर्मांतर फॅक्टरी'चा पर्दाफाश होणार का?

एका बाजूला करिअर करण्यासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या तरुणांना अशा प्रकारच्या धर्मांतर आणि छळवणुकीच्या जाळ्यात ओढले जाणे ही समाजासाठी धोक्याची घंटा आहे. नाशिक पोलिसांनी आता या प्रकरणाची व्याप्ती वाढवली असून, त्या मल्टिनॅशनल कंपनीतील या 'धर्मांतर फॅक्टरी'चा पर्दाफाश होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

