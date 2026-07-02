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घर भाड्यानं देताय का? सावधान! नाशिकमधील जोडप्याचं कृत्य पाहून घरमालकाच्या पायाखलाची जमीन सरकली

नाशिक पोलिसांनी एका जोडप्याला अटक केली आहे. या जोडप्याचे कृत्य पाहून घर मालकाला मोठा धक्का बसला. पोलिसांनी या जोडप्याची सगळी कुंडलीच बाहेर काढली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 02, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:23 PM IST
घर भाड्यानं देताय का? सावधान! नाशिकमधील जोडप्याचं कृत्य पाहून घरमालकाच्या पायाखलाची जमीन सरकली

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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घर भाड्यानं देताय का? सावधान! नाशिकमधील जोडप्याचं कृत्य पाहून घरमालकाच्या पायाखलाची जमीन सरकली
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