/घर भाड्यानं देताय का? सावधान! नाशिकमधील जोडप्याचं कृत्य पाहून घरमालकाच्या पायाखलाची जमीन सरकली

Nashik Crime News : तुम्हीही घर भाड्यानं देताय का? तर सावधान! कारण भाडेकरू म्हणून घरात राहायचं, घरमालकाचा विश्वास जिंकायचा आणि संधी मिळताच घरावर डल्ला मारायचा... अशाच एका हायप्रोफाइल ''बंटी आणि बबली'' टोळीचा नाशिक पोलिसांनी पर्दाफाश केलाय. नाशिकच्या अंबड पोलीस स्टेशनच्या गुन्हे शोध पथकानं पालघर जिल्ह्यातील बोईसर येथून या सराईत पती-पत्नीला बेड्या ठोकल्या आहेत.
भाडेकरू म्हणून राहायचं, घरमालकांच्या घराची आणि त्यांच्या हालचालींची खडान खडा माहिती काढायची आणि घरमालक बाहेर गेल्याची संधी साधून घरातले दागिने आणि रोख रक्कम लंपास करायची. हीच कार्यपद्धती होती या सराईत पती-पत्नीची. नवनीत मधुकर नाईक आणि स्मिता ऊर्फ प्रिया नवनीत नाईक असं या अटक करण्यात आलेल्या ''बंटी-बबली''च्या जोडप्याचं नाव आहे. नाशिकच्या अंबड परिसरातील एका घरातून त्यांनी तब्बल 16 तोळे सोन्याचे दागिने आणि चांदीची नाणी या जोडप्यानं लंपास केली होती.या चोरीनंतर अंबड पोलिसांनी तपासाची चक्रं वेगानं फिरवली.
सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक विश्लेषण आणि मोबाईल लोकेशनच्या आधारे पोलिसांनी आरोपींचा माग काढला. अखेर पालघर जिल्ह्यातील बोईसर येथील रिटा अपार्टमेंटमधून या दोघांना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून पोलिसांनी चोरीचे दागिने विकून खरेदी केलेल्या वस्तू, 8 मोबाईल, लॅपटॉप आणि इतर साहित्य असा एकूण 24 लाख 42 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
दरम्यान, पोलिसांच्या चौकशीत या जोडप्याचा धक्कादायक गुन्हेगारी इतिहास समोर आलाय. केवळ नाशिकच नाही तर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील विविध जिल्ह्यांत त्यांच्यावर घरफोडी आणि चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत. अंबड, घोटी, उरण, तळोजा, वाळूंज, भोर, वडनेरा, पोयनाड, कोपरगाव, वाशी, सदर बाजार, मालेगाव छावणी यासह थेट बेंगळुरूच्या के. आर. पुरम पोलीस ठाण्यातही यांच्याविरोधात गुन्ह्याची नोंद आहे. याशिवाय रत्नागिरी, दापोली, सावंतवाडी, बारामती, शहापूर आणि इगतपुरी या भागातही त्यांनी अशाच चोऱ्या केल्याचं उघड झाले.
या ''बंटी-बबली'' च्या अटकेमुळं राज्यभरातील अनेक गुन्ह्यांची उकल करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. मात्र, या घटनेवरून नागरिकांनी धडा घेण्याची गरज आहे. आपल्या घरात कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला भाडेकरू म्हणून ठेवताना त्यांची पूर्ण चौकशी आणि पोलीस व्हेरिफिकेशन करणं किती गरजेचं आहे, हेच या घटनेवरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.