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'11 लाखांच्या बदल्यात 15 कोटींचा पाऊस पाडतो', नाशिकमध्ये भोंदू बाबांचे आमिष, कुटुंबाला 3 कोटी दिलेही पण...

Nashik Crime News: 11 लाख रुपयांच्या बदल्यात 15 कोटी रुपयांचा पाऊस पाडण्याचे आमिष दाखवले. भोंदू हिराचंद शिवाजी बर्डे आणि त्याचे साथीदार अशा 6 जणांविरोधात गुन्हा

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 10, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:10 AM IST
'11 लाखांच्या बदल्यात 15 कोटींचा पाऊस पाडतो', नाशिकमध्ये भोंदू बाबांचे आमिष, कुटुंबाला 3 कोटी दिलेही पण...
Image Credit: Nashik crime news Fraudulent godman

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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