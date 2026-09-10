'11 लाखांच्या बदल्यात 15 कोटींचा पाऊस पाडतो', नाशिकमध्ये भोंदू बाबांचे आमिष, कुटुंबाला 3 कोटी दिलेही पण...

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात भोंदू बाबांचे पेव फुटल्याची अनेक प्रकरणं समोर येत आहेत. नाशिकमध्येदेखील भोंदुबाबाचे एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. पंधरा कोटी रुपयांच्या पैशांचा पाऊस पाडण्याचे आमिष दाखवणाऱ्या भोंदू बाबाला अटक करण्यात आले आहे. कळवण तालुक्यातील पिंपळे खुर्द येथे या भोंदू बाबावर कारवाई करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या भोंदू बाबाने मुंबईतील काही कुटुंबांना मंत्र-तंत्र आणि पूजा विधीच्या नावाखाली फसवल्याचा आरोप आहे. या भोंदू बाबाने सुरुवातीला त्याने पंधरा कोटी रुपयांचा पैशांचा पाऊस पाडतो, असं म्हणत अमिष दाखवले. त्याने पीडित कुटुंबाला एक हजार रुपये घेऊन 2 लाख रुपये केल्याचा बनाव रचला.
भोंदू बाबाच्या या बनावाला भुलले. त्यानंतर त्यांने पूजा विधीदरम्यान नारळातून स्फोट करुन चमत्कार केल्याचे भासवले. पिडीतांचा त्याच्यावर विश्वास बसल्यानंतर त्याने पाच जणांकडून तब्बल 10 लाख 55 हजार रुपये दिले. तेव्हा या भोंदू बाबाने तीन कोटी रुपयांचा पैशांतचा पाऊस पाडल्याचे सांगत गोणी भरुन बनावट नोटा दिल्या. त्यानंतर गोणी सात दिवस न उघडण्याची पिडीतांना भीतीदेखील घआतली होती.
सात दिवसांनंतर जेव्हा पीडीत कुटुंबीयांनी गोण्या उघडल्या तेव्हा वरची नोट खरी होती तर बंडलमधील इतर नोटा बनावट असल्याच्या उघड झाले. जेव्हा पीडितांनी त्याच्याकडे पैसे परत मागितल्यानंतर पीडितांना गायब करण्याची आणि जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर पीडितांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीशी संपर्क साधला. अंनिसच्या मदतीने अभोणा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
भोंदू हिराचंद बर्डेसह सहा साथीदारांना पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे. जादूटोणाविरोधी कायद्यासह भारतीय न्याय संहितेतील विविध कलमांनुसार कारवाई करण्यात आली असून अशाच प्रकारे फसवणूक झालेल्यांनी अभोणा पोलिसांशी किंवा अंनिसच्या कार्यकर्त्यांशी संपर्क करण्याचे आवाहन केले आहे.