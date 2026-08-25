/गोड आवाज, मोहक चेहरा; लग्नासाठी अॅपवर मुलगी शोधली, पण चेहरा समोर येताच डॉक्टर हादरला

लग्नासाठी मुलगी शोधणे एका डॉक्टरला चांगलंच महागात पडले आहे. मॅट्रिमोनिअल अॅ्पवर भेटलेल्या एका तरुणीचे भलतेच सत्य समोर आले आहे. मॅट्रिमोनिअल साइटवर भेटलेली डॉ सायली पाटील, तिचा गोड आवाज आणि मनमोहक फोटो यावर डेंटिस्ट भाळला अन् तब्बल लाखो रुपये गमावून बसला. नाशिकच्या अंबड परिसरात ही घटना घडली आहे.
नाशिकच्या अंबड परिसरात राहणारे आणि स्वतःचं डेंटल क्लिनिक चालवणारे एक अविवाहित डॉक्टर. आयुष्याचा जोडीदार शोधण्यासाठी त्यांनी एका मॅट्रिमोनिअल ॲपवर नोंदणी केली. याच ॲपवर त्यांना डॉ. सायली पाटील नावाचं प्रोफाइल दिसलं. प्रोफाइलवरील फोटो आणि माहिती आवडल्यानंतर डॉक्टरांनी दिलेल्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधला. इथूनच सुरू झाला फसवणुकीचा धक्कादायक खेळ
समोरच्या व्यक्तीने एआय व्हॉइस तंत्रज्ञानाचा वापर करत महिलेच्या आवाजात डॉक्टरांशी संवाद साधला.कधी मधाळ आवाजात बोलणारी सायली. तर कधी तिचा भाऊ, काका आणि चुलता म्हणून वेगवेगळ्या व्यक्तींचा बनाव. एवढंच नाही, तर नाशिकमधील काही प्रतिष्ठित डॉक्टरांची नावं घेत त्यांना आपले नातेवाईक असल्याचं सांगण्यात आलं. त्यामुळे डॉक्टरांचा या व्यक्तीवरचा विश्वास आणखी वाढला.
त्यानंतर शहरातील एका नामांकित हॉटेलमध्ये रिंग सेरेमनी आणि लग्नाचं आमिष दाखवण्यात आलं आणि या विश्वासाच्या जोरावर वेगवेगळ्या कारणांनी डॉक्टरांकडून पैसे मागण्यात आले. थोडेथोडके नाही... तर तब्बल 11 लाख 86 हजार 561 रुपये. पैसे दिल्यानंतर मात्र संशय निर्माण झाला त्यानंतर डॉक्टरांनी याप्रकरणी अंबड पोलिसांकडे फिर्याद दाखल केली.
अंबड पोलिसांनी तांत्रिक तपासाला सुरुवात केली... मोबाईल क्रमांक, डिजिटल पुरावे आणि इतर तांत्रिक बाबींचं विश्लेषण करण्यात आलं आणि तपासाची दिशा एका व्यक्तीकडे जाऊन थांबली. स पोलिसांनी संकेत चव्हाणला अटक केली. तपासात त्याने डॉ. सायली पाटील या नावाने बनावट प्रोफाइल तयार केल्याचं समोर आलं. पोलिसांच्या माहितीनुसार, संकेत हा तृतीयपंथी असून, त्याने महिलेच्या नावाने बनावट ओळख निर्माण करत डॉक्टरशी संपर्क साधला होता. या प्रकरणात डॉ. सायली पाटील, कथित भाऊ लोकेश, सेवानिवृत्त काका या नावांनीही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मॅट्रिमोनिअल ॲपवर अनेकांना तरुणी म्हणून आकर्षित करून फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे का, याचाही तपास आता पोलीस करत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात एआय तंत्रज्ञानाचा गैरवापर झाल्याचं समोर आलंय. फोटो एका तरुणीचा, नाव एका डॉक्टर महिलेचं, आवाज एआयच्या माध्यमातून बदललेला आणि नातेवाईक म्हणून वेगवेगळ्या व्यक्तींचा बनाव.
म्हणजेच, समोरची व्यक्ती प्रत्यक्षात कधीच भेटली नसतानाही केवळ डिजिटल ओळख, आवाज आणि फोटोच्या माध्यमातून विश्वास निर्माण करून लाखो रुपये उकळण्यात आले. लग्नासाठी ऑनलाइन जोडीदार शोधताना फक्त प्रोफाइल आणि फोटोवर विश्वास ठेवणं किती महागात पडू शकतं, याचा धक्कादायक नमुना नाशिकमध्ये समोर आलाय.