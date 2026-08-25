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गोड आवाज, मोहक चेहरा; लग्नासाठी अॅपवर मुलगी शोधली, पण चेहरा समोर येताच डॉक्टर हादरला

लग्नाची स्वप्नं दाखवत या डॉक्टरकडून तब्बल 11 लाख 86 हजार 561 रुपये उकळण्यात आले. मात्र, पोलिसांच्या तांत्रिक तपासात या सायलीच्या नावामागचं धक्कादायक सत्य समोर आलं..

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 25, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:40 PM IST
गोड आवाज, मोहक चेहरा; लग्नासाठी अॅपवर मुलगी शोधली, पण चेहरा समोर येताच डॉक्टर हादरला
Image Credit: nashik crime news man seeking life partner on matrimonial app duped of Rs 11 lakh

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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