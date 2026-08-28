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मोठ्या रॅकेटची शक्यता! नाशिकमध्ये एका महिलेला अटक, 70 हजारांसाठी केलं भयानक कृत्य

नाशिकच्या मालेगावमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी एका महिलेला अटक कली आहे

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 28, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:47 PM IST
मोठ्या रॅकेटची शक्यता! नाशिकमध्ये एका महिलेला अटक, 70 हजारांसाठी केलं भयानक कृत्य
Image Credit: nashik crime news Mother sells 5 day old baby in Malegaon

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मोठ्या रॅकेटची शक्यचा! नाशिकमध्ये एका महिलेला अटक, 70 हजारांसाठी केलं भयानक कृत्य
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