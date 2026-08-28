/मोठ्या रॅकेटची शक्यता! नाशिकमध्ये एका महिलेला अटक, 70 हजारांसाठी केलं भयानक कृत्य

नाशिकच्या मालेगावात आई-मुलाच्या नात्याला काळिमा फासणारी घटना घडली आहे. नवजात जन्मलेल्या बाळाला आपल्या जीवापेक्षा जास्त जपलं जातं. मात्र मालेगावात सून्न करणारी एक घटना घडली आहे. 5 दिवसांच्या मुलाची आईकडून विक्री झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. इतकंच नव्हे तर या महिलेने 70 हजारांत मुलाची विक्री केल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी महिलेला अटक केली असून 5 दिवसांची कोठडी सुनावली आहे.
पोटच्या 5 दिवसांचा मुलाची 70 हजार रुपयात विक्री करणाऱ्या निर्दयी मातेला आयशानगर पोलिसांनी अटक केली. फरजाना चांद शेख असे तिचे नाव आहे. तिला मालेगाव न्यायालयात हजर केले असता तिला 5 दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. महिलेस खोट्या कागदपत्रांद्वारे गुन्ह्यात गोवल्याचा आरोप तिच्या वकिलांनी केला आहे.
फरजाना हिचा विवाह फार काळ टिकला नाही. सध्या ती एकटी राहायची. तिला जुलैमध्ये मुल झाले. नंतर तिने या मुलाची विक्री केली. हे कळताच पोलिसांनी महिलेची चौकशी केली. त्यात तिने मुल विकल्याची कबुली दिली आहे. पोलिसांनी तिला अटक करुन इतर चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. तर पोलिसांकडून मुलाचा शोध सुरू आहे.
मुंबईतील धारावी पोलीस ठाण्यात बालके विक्री (चाइल्ड ट्रॅफिकिंग) प्रकरणी एक गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्याचा तपास करत असताना पोलिसांना फरजाना नावाच्या या महिलेच्या बाळंतपणाची फाईल सापडली. संशय आल्याने पोलिसांनी मालेगावात येऊन फरजानाची कसून चौकशी केली असता, तिने आपले अवघ्या 5 दिवसांचे बाळ 70 हजार रुपयांत विकल्याची कबुली दिली. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार हे नवजात बालके विकणारे एक मोठे रॅकेट असून, याचे धागेदोरे थेट तामिळनाडूपर्यंत पसरलेले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पोलिसांनी याप्रकरणी मुख्य आरोपी महिलेसह इतर चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, विकलेल्या त्या 5 दिवसांच्या निष्पाप मुलाचा शोध घेण्यासाठी युद्धपातळीवर तपास सुरू केला आहे.