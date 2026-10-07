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विवाहितेने आधी विष घेतले नंतर जीव वाचवण्यासाठी धडपड, पण निर्दयी पतीने रुग्णालयाच्या पायऱ्यांवरच...

नाशिकमध्ये पोलिस कर्मचाऱ्याच्या पत्नीने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी पतीला अटक करण्यात आली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 07, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Oct 07, 2026, 11:22 AM IST
विवाहितेने आधी विष घेतले नंतर जीव वाचवण्यासाठी धडपड, पण निर्दयी पतीने रुग्णालयाच्या पायऱ्यांवरच...
Image Credit: women dies by drink poison

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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