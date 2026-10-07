/विवाहितेने आधी विष घेतले नंतर जीव वाचवण्यासाठी धडपड, पण निर्दयी पतीने रुग्णालयाच्या पायऱ्यांवरच...

नाशिकमध्ये एक खळबळजनक घटना घडली आहे. पोलिस कर्मचाऱ्याच्या पत्नीने विष पिऊन आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात पतीला अटक केली आहे. मानसिक व शारीरिक छळाला कंटाळून महिलेने आत्महत्येचे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. धक्कादायक म्हणजे पत्नी जीव वाचवण्यासाठी तळमळत असताना पोलीस पतीने तिला मृत्यूच्या दारात ढकलले.
दिपाली अनिल पवार असं मयत विवाहित महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात वरिष्ठ लिपीक असलेल्या संशयित पती अनिल पवार याला सातपूर पोलिसांनी अटक केली आहे. नाशिक न्यायालयाने आरोपी पतीला 9 ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, दीपाली यांनी स्वतःच्या कमाईतून एक फ्लॅट खरेदी केला होता. हा फ्लॅट दीराच्या नावावर करण्यासाठी पती आणि सासरच्या लोकांकडून त्यांच्यावर सातत्याने दबाव आणत होते. या त्रासाला कंटाळून दीपाली यांनी विषारी पदार्थ प्राशन करुन आत्महत्या केली. इतकंच नव्हे तर, विष प्राशन केल्यानंतर त्यांनी पुन्हा जगण्यासाठी संघर्ष केला.
दीपाली यांनी विष प्राशन केल्यानंतर स्वतः गाडी चालवत रुग्णालय गाठले. मात्र पतीने उपचारासाठी लागणारे पैसे भरण्यास नकार दिला. तसंच, गंभीर अवस्थेत असलेल्या दीपाली यांना जिल्हा रुग्णालयाच्या पायऱ्यांवर सोडून निघून गेला. या घटनेने परिसरात एकच हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विष प्राशन केल्यानंतर दीपाली यांनी वडिलांना फोनवरुन माहिती दिली होती. वडिलांनी तात्काळ त्यांचा भाऊ भूषण याला नाशिकला पाठवले. त्याने त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. दीपाली यांचे वडील सयाजी गायकवाड (रा. त्र्यंबक) यांच्या फिर्यादीवरून सातपूर पोलीस ठाण्यात पती अनिल पवार, सासू सुशिला, सासरे सोन्याबापू, दीर सुनील, जाऊ सुवर्णा, ननंद रेखा धोत्रे आणि नंदोई किशोर धोत्रे (सर्व रा. घारगाव, श्रीगोंदा) अशा सात जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक राहुल नळकांडे या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
दीपाली या जातेगाव येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात परिचारिका म्हणून कार्यरत होत्या. पतीने दीपाली यांच्या पगाराचे एटीएम कार्ड स्वतःकडे ठेवून घेतले होते. तसंच, पैसेही काढून घेतले होते. त्यावरुनही त्यांचा छळ होत होता. तसंच, पती अनिल कायम त्यांच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन मारहाण करायचा. यापूर्वीही त्यांनी कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली होती.