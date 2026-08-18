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प्रियकराला संपवलं, 18 तास वाट पाहिली अन् रात्री तिने मित्रासोबत...; नाशिकमधला हादरवणारा घटनाक्रम

आपल्या जोडीदाराला संपवल्यानंतर ही महिला तब्बल 18 तास वाट पाहत होती. नेमका घटनाक्रम आता समोर आला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 18, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:53 AM IST
प्रियकराला संपवलं, 18 तास वाट पाहिली अन् रात्री तिने मित्रासोबत...; नाशिकमधला हादरवणारा घटनाक्रम
Image Credit: पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये तिघांना अटक केलीये (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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