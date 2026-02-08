Nashik Update: नगरसेवक प्रवीण तिदमे नॉटरिचेबल; नेमकं प्रकरण काय?

Nashik Updates: नाशिकच्या राजकारणात सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. महापालिकेतील उपमहापौर निवडीनंतर पक्षांतर्गत नाराजी उफाळून आली असून शहरातील स्थानिक राजकीय वातावरण तापले आहे. महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त करत पदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर ते शनिवारपासून संपर्काबाहेर असल्याने कार्यकर्ते आणि नेते दोघेही चिंतेत आहेत. पक्षातील समन्वय बिघडल्याचे चित्र दिसत असून पुढे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या घडामोडींमुळे महापालिका राजकारणात नवीन समीकरणे तयार होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
नाराजीची ठिणगी कशी पडली?
उपमहापौर पदासाठी प्रवीण तिदमे यांचे नाव चर्चेत होते आणि ते स्वतःही इच्छुक होते. मात्र पक्षाने शेवटच्या क्षणी विलास शिंदे यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. यामुळे तिदमे समर्थकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. निवड प्रक्रियेदरम्यान सभागृहातही तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. निवडीनंतर शिंदे उपमहापौर झाले, पण तिदमे उशिरा सभागृहात पोहोचल्याने त्यांना पक्षशिस्तीची नोटीस देण्यात आली.
घडामोडी गंभीर होताच पक्षातील अनेक पदाधिकारी तिदमे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उपमहापौर विलास शिंदे आणि उपनेते अजय बोरस्ते यांनी मुंबईला जाऊन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र सर्वच गट या बैठकीत सहभागी नसल्याने मतभेद अद्याप कायम असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान आज एकनाथ शिंदे नाशिक दौऱ्यावर येण्याची शक्यता व्यक्त होत असून या भेटीत तोडगा निघू शकतो, अशी अपेक्षा कार्यकर्त्यांमध्ये आहे.
राजीनाम्याची घोषणा आणि पुढील राजकारण
तिदमे यांनी महानगरप्रमुख तसेच नगरसेवक पदाचा राजीनामा देण्याचा इशारा दिल्याने राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे आहेत. पक्षात सुरुवातीपासून सक्रिय असतानाही डावलले जात असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. काही नेत्यांना महत्त्वाची जबाबदारी दिली जात असताना आपल्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची त्यांची तक्रार आहे. पुढील काही दिवसांत पक्षश्रेष्ठी चर्चा करून मार्ग काढतील का, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे. राजीनामा प्रत्यक्षात दिला गेला तर महापालिकेतील सत्तासंतुलनावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.