/महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा बँक घोटाळा! 347 कोटींचे अनियमित कर्जवाटप प्रकरण, 44 आजी-माजी संचालकांची फेरचौकशी

नाशिक जिल्हा बँक घोटाळा : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कथित कर्ज घोटाळ्याला आता नवं वळण मिळाल आहे. तब्बल 347 कोटींच्या अनियमित कर्जवाटपाच्या प्रकरणात 44 आजी-माजी संचालक आणि अधिकाऱ्यांवर 182 कोटींची जबाबदारी निश्चित झाली होती. मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसांपर्यंत पोहोचलेलं हे प्रकरण आता थेट फेरचौकशीपर्यंत आले आहे. अडीच वर्षांची चौकशी आणि त्यातून समोर आलेला अहवालच रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे जुना अहवाल चुकीचा होता का? फेरचौकशीत कुणाला दिलासा मिळणार?
एकेकाळी या 44 दिग्गजांना थेट मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या आणि सहकार मंत्र्यांनीही त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. मात्र, आता थेट अहवालच रद्द करून या प्रकरणाची नव्याने फेरचौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने राजकीय आर्थिक घोटाळ्याची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. कधीकाळी देशाच्या सहकार क्षेत्रात नावाजलेली आणि सर्वात मोठा पत आराखडा असलेली नाशिक जिल्हा बँकेवर सध्या प्रशासक आहे. या प्रकरणाचा इतिहास पाहिला तर, बँकेच्या एकूण 347 कोटी रुपयांच्या अनियमित कर्ज वितरणप्रकरणी तक्रारी झाल्या होत्या. गौतम बलसाने यांनी तब्बल अडीच वर्षे या प्रकरणाची चौकशी केली होती. या चौकशीत प्रामुख्याने जिल्ह्यातील बड्या संस्थांना दिलेल्या कर्जांमध्ये अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
सहकार कायद्याच्या कलम 88 अन्वये झालेल्या चौकशीत तत्कालीन सहनिबंधक गौतम बलसाने यांनी 44 जणांवर 182 कोटी 3 लाख 65 हजार रुपयांची जबाबदारी निश्चित केली होती. मात्र, आता या जुन्या अहवालाला केराची टोपली दाखवत, नव्याने चौकशीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. कधीकाळी देशाच्या सहकार क्षेत्रात नावाजलेली आणि सर्वात मोठा पत आराखडा असलेली नाशिक जिल्हा बँकेवर सध्या प्रशासक आहे. या प्रकरणाचा इतिहास पाहिला तर, बँकेच्या एकूण ३४७ कोटी रुपयांच्या अनियमित कर्ज वितरणप्रकरणी तक्रारी झाल्या होत्या. गौतम बलसाने यांनी तब्बल अडीच वर्षे या प्रकरणाची चौकशी केली होती. या चौकशीत प्रामुख्याने जिल्ह्यातील बड्या संस्थांना दिलेल्या कर्जांमध्ये अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. सहकार कायद्याच्या कलम 88 अन्वये झालेल्या चौकशीत तत्कालीन सहनिबंधक गौतम बलसाने यांनी 44 जणांवर 182 कोटी 3 लाख 65 हजार रुपयांची जबाबदारी निश्चित केली होती. मात्र, आता या जुन्या अहवालाला केराची टोपली दाखवत, नव्याने चौकशीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे अडीच वर्षे चाललेली ती जुनी चौकशी चुकीची होती का? आणि आता नव्याने होणाऱ्या फेरचौकशीत कोणाला क्लिन चीट मिळणार? हे पाहणं नाशिकच्या राजकीय आणि सहकार क्षेत्रासाठी अतिशय कळीचे ठरणार आहे.