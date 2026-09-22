/डॉ. मनीषा जेजुरकर मृत्यू प्रकरणी मोठा खुलासा! पतीचे विवाहबाह्य संबंध अन् लग्नसमारंभातील त्या घटनेमुळे उचलेले टोकाचे पाऊल

नाशिकमधील प्रसिद्ध डॉ. मनीषा जेजूरकर यांच्या प्रकरणात पोलिसांनी मोठी कारवाई करत जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील मानसोपचार तज्ज्ञ आणि पती डॉ. निलेश जेजूरकरला आणि याच प्रकरणातील दुसरी संशयित आरोपी आणि सिव्हिल रुग्णालयाच्या मानसोपचार विभागाच्या प्रमुख डॉ. स्वाती चव्हाण अटक केली आहे. तर या दोघांना न्यायालयात हजर केलं असता त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. डॉ. निलेश जेजुरकरसोबत प्रेमसंबंध असल्याचे डॉ. स्वाती चव्हाणने कबुली पोलिसांना चौकशीदरम्यान दिली आहे.
डॉ. मनीषा यांच्या बहिणीने दाखल केलेल्या तक्रारीत डॉ. नीलेश आणि डॉ. स्वाती यांच्यामध्ये विवाहबाह्य संबंध होते, यामुळे मनीषा यांनी मानसिक त्रासामुळे आत्महत्या केल्याचा आरोप केला आहे. डॉ. मनीषा यांची बहीण रोहिणी वैभव थोरात यांनी पोलिसांना सांगितलं की, स्वाती यांनी डॉ. नीलेश यांच्याशी जवळचे संबंध तयार झाले होते. त्यामुळे नीलेश मनीषाकड दु्र्लक्ष करत होते. याचा मनीषाला मानसिक त्रास होत होता.
गेल्या दिवाळीत मनीषा आई - वडिलांकडे गेली होती. त्यावेळी पतीकडून त्रास होत असल्याचे तिने सांगितलं होतं. एवढंच नाहीतर 14 डिसेंबर 2025 रोजी मनीषाने बहिणीला फोन केला होता. त्यावेळीही पतीचे वागणे कसं बदलले आहे आणि डॉ. स्वातीसोबत राहण्याचा प्रयत्न पती करत असल्याचे सांगितलं होते.
शिवाय गेल्या दोन वर्षांपासून डॉ. नीलेश आणि डॉ. स्वाती यांचे एकमेकांच्या घरी येणं - जाणे असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. जानेवारी 2026 मध्ये मनीषा यांनी घरातील वैयक्तिक गोष्टी पती डॉ. स्वाती यांना सांगत होते, असं बहिणीला सांगितलं होतं. मनीषा यांनी स्वातीला या बद्दल फोन करुन विचारणा केल्यावर स्वाती मनीषाला म्हणाल्यात की, पतीला आता तू आवडत नाही.
दरम्यान 9 एप्रिल 2026 रोजी एका महिला डॉक्टरने दिलेल्या अधिकृत जबाबातही निलेश आणि स्वातीचे विवाहबाह्य संबंध होते हे सांगण्यात आलंय. त्यात स्वातीनेही आता या संबंधाबद्दल कबुली दिली आहे. पोलिसांनी सांगितलं की, तपासादरम्यान असं समोर आलंय की, 5 मार्च रोजी एका लग्नसमारंभात डॉ. मनीषा यांचा सार्वजनिकरित्या अपमान झाला होता. त्यानंतर दुसऱ्यादिवशी 6 मार्च रोजी मनीषा यांनी आत्महत्या केली. त्यामुळे पोलिसांना संशय आहे की, पती निलेश आणि डॉ. स्वाती यांचं विवाहबाह्य संबंध आणि लग्नसमारंभातील घटनेनंतर डॉ. मनीषा यांनी टोकाचे पाऊल उचलले असावे. आता हे प्रकरण केवळ आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यापुरते मर्यादित आहे की त्यामागे आणखी काही आहे, याबद्दल पोलीस तपास करत आहेत.