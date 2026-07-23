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गोदावरी नदीला महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पूर; नाशिकमध्ये पावसाचा हाहाकार, दुतोंड्या मारुतीच्या गळ्याच्या वर पाणी

Nashik Heavy Rain : यंदाच्या पावसाळ्यात गोदावरी नदीला महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पूर आला आहे.  नाशिक जिल्ह्यात पावसाचा हाहाकार माजवला आहे. दुतोंड्या मारुतीच्या गळ्याच्या वर पाणी गेले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 23, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:17 PM IST
गोदावरी नदीला महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पूर; नाशिकमध्ये पावसाचा हाहाकार, दुतोंड्या मारुतीच्या गळ्याच्या वर पाणी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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गोदावरी नदीला महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पूर; नाशिकमध्ये पावसाचा हाहाकार, दुतोंड्या मारुतीच्या गळ्याच्या वर पाणी
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