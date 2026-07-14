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'भिजल्यानंतर मी कपडे बदलायला...', महिलेनं सांगितलं भावली डॅमजवळ कारवर हल्ला का झाला? थरारक Video मागचं सत्य

संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये व्हायरल झालेल्या नाशिकमधील या व्हिडीओमधील नेमका घटनाक्रम समोर आला असून नक्की काय झालं होते हे कारमधून स्वत:चा जीव वाचवून पळालेल्या जोडप्यानेच सांगितलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 14, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:36 PM IST
'भिजल्यानंतर मी कपडे बदलायला...', महिलेनं सांगितलं भावली डॅमजवळ कारवर हल्ला का झाला? थरारक Video मागचं सत्य
Image Credit: कारमधील कुटुबांतल्या सदस्यांनी सांगितला घटनाक्रम

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'भिजल्यानंतर मी कपडे बदलायला...', महिलेनं सांगितलं भावली डॅमजवळ कारवर हल्ला का झाला? थरारक Video मागचं सत्य
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