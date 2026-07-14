'भिजल्यानंतर मी कपडे बदलायला...', महिलेनं सांगितलं भावली डॅमजवळ कारवर हल्ला का झाला? थरारक Video मागचं सत्य

नाशिकमधील भावली धरणाजवळ पर्यटनासाठी गेलेल्या पर्यटकांना मारहाण केल्याप्रकरणी नऊ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. मागील काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असलेल्या थरारक घटनेतील आरोपींना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या असल्या तरी या प्रकरणामधील एक कुख्यात गुन्हेगार अद्याप फरार आहे. हा गुन्हेगार पालघर भागात पळाल्याने पोलीस त्याच्या मागावर आहेत. पर्यटक कुटुंबावर हल्ला करुन गाडीची तोडफोड करणाऱ्या आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. रात्रभर गावात फिरुन मागेवा घेतल्यानंतर ग्रामीण पोलिसांनी आरोपींना अटक केली. पर्यटन नगरी असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात या हल्ल्यामुळे एकच खळबळ माजलेली असताना. हा वाद नेमका का झाला? एवढ्या आक्रमकपणे आरोपी या कुटुंबाचा पाठलाग का करत होते याची माहिती या कुटुंबातील प्रमुखांनी दिली आहे. ते काय म्हणालेत पाहूयात...
व्हायरल व्हिडीओमध्ये आपला जीव वाचवून पळणारं कुटुंब हे भागवत कुटुंब आहे. या कुटुंबातील पूनम भागवत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, "भावली धबधब्यावर 12 तारखेला आम्ही फिरायला गेलो होतो. तिथे आम्ही बिर्याणी घेऊन जेवलो. तिथे आम्ही पाण्यात गेलो होतो. मी भिजल्यानंतर कपडे बदलायला गेले होते तेव्हा तिथल्या तरुणांनी शिट्टी वाजवली आणि कमेंट पास केली. नंतर तिथे माझे पती आले ते त्यांना रागावले," असं पूनम म्हणाल्या. पुढे बोलताना, "आम्ही दादागिरी केली नाही. त्यांनी शिवीगाळ केली. नंतर आम्ही पण शिवीगाळ केली. ग्रामस्थांनी आमचा वाद सोडवला. थोडी धक्काबुक्की झाली. नंतर वाद झालेल्या काही लोकांनी, 'बघतो' असं म्हणून इशारा केला. त्यानंतर आम्ही परतीच्या मार्गावर असताना 'बलेनो गाडीतून ते आले आणि त्यांनी आमच्यावर पाहिला हल्ला केला. नंतर दुचाकीवर आले आणि लोखंडी रॉडने हल्ला केला," असं पूनम भागवत म्हणाल्या.
या साऱ्या घटनेदरम्यान कार पळवत असलेल्या किरण भावगत यांनी घटनाक्रम सांगताना, "घोटी टोलवर पुन्हा आमच्यावर हल्ला केला. आम्ही टोल गेट तोडून पळालो. आम्ही परत मुंबई साईडला पळायचा प्रयत्न केला. नंतर तो गाडीला लटकलेला होता. आम्ही त्याला गाडीपासून बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. पिंक कलरच्या कपड्यांमध्ये दिसलेल्या तरुणाने गाडी बंद केली. गाडी रिव्हर्स करताना गळ्यातील चैन गेली. आम्ही परत गाडी पळवली त्यावेळी पाचव्यांदा हल्ला केला," असा घटनाक्रम सांगितला. "नंतर आम्ही थेट अंबड पोलीस स्टेशनला पोहचलो. इगतपुरी पोलिसांनी नंतर संपर्क केला आणि सहकार्य केलं. पंचनामा झाला आहे, पोलिसांनी सहकार्य केले. आपण कुत्र्याला दगड मारताना पण विचार करतो. पण जे घडलं ते सारं भयानक होतं. आम्ही थांबलो असतो तर कुणीतरी मेलं असतं. गाडीच्या सगळ्या काचा फोडल्या होत्या. गाडीत लहान मुलं होती," असंही घडलेला प्रकार सांगताना किरण भागवत म्हणाले.
"पहिल्यांदा रागात मारलं ते होतं ठीक होतं, पण 30 किलोमीटर पाठलाग केला त्यांनी आमचा. आमचा ज्यांच्यासोबत वाद झाला ते चार ते पाच जण होते आणि बाकी इतर वेगळे होते. 112 ला कॉल केला होता. गाडी जशी पुढे जात होती तसे वेगवेगळ्या पोलिसांशी फोन करत होतो. आम्ही अंबड पोलीस स्टेशन गाठलं आम्ही. आमच्या कारची पहिली काच फायटरने फोडली. नंतर रॉड आणि दगडांनी फोडली. पोलीस तिथं राऊंड मारताना दिसले होते. स्थानिक लोकांमध्ये गुन्हेगारी वाढत आहे. बायकोचा वाद होताना दिसला म्हणून मी गेलो होतो. त्याला टपली मारली म्हटलं चल निघ इथून. नंतर एक मुलगामध्ये आला म्हणून वाद वाढला," असं किरण भागवत म्हणाले.
"भावली डॅम धोकादायक झाला आहे. मुंबईच्या लोकांचा वाद झाला होता. फॅमिली चांगला वेळ घालावा यासाठी जातात पण तिथे वेगळे अनुभव येतात. केस दाखल करू नका म्हणून 10 लाखांची ऑफर दिली होती," असा दावा किरण भागवत यांनी केला.