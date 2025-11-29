English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'साधूंच्या नावाने जमीन सपाट करून..', राज ठाकरे आक्रमक; 'सरकारने संघर्षाची भूमिका घेतल्यास..'

Nashik Tapovan Tree Cutting Raj Thackeray Warning: मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी थेट राज्य सरकारला इशारा दिला असून नाशिककरांना एक शब्द दिलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 29, 2025, 11:22 AM IST
राज ठाकरेंचा थेट इशारा (प्रातिनिधिक फोटो)

Nashik Tapovan Tree Cutting Raj Thackeray Warning: नाशिकमधील आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवनमध्ये वृक्षतोड करुन त्या ठिकाणी साधूग्राम वसवण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र याला स्थानिकांचा विरोध होत असून नाशिककर रस्त्यावर उतरल्याचं पाहायाला मिळत आहे. असं असतानाच आता या वादामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी उडी घेत सरकारला इशारा दिला आहे. राज यांनी सोशल मीडियावरुन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

आमच्या सत्ताकाळात कुंभमेळा झाला तेव्हा...

"आगामी कुंभमेळ्यासाठी सरकारने 1800 झाडं तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाशिकमध्ये कुंभमेळा हा काही पहिल्यांदा होत नाहीये. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या महापालिकेच्या सत्ताकाळात पण कुंभमेळा झाला. त्यावेळेला आम्ही भरपूर पायाभूत सुविधा उभारल्या. त्यावेळच्या नगरसेवकांचा आणि प्रशासनाचा उत्तम संवाद होता, त्यामुळे कामं करताना जनतेला काय हवं आहे याचा विचार केला गेला.  एकूणच नियोजन इतकं उत्कृष्ट होतं की तेव्हाच्या महापौरांचा, नगरसेवकांचे प्रतिनिधी म्हणून आणि तत्कालीन आयुक्तांचा, प्रशासनाचे प्रतिनिधी म्हणून, थेट अमेरिकेत सत्कार झाला होता," अशी आठवण राज ठाकरेंनी सांगितली. "आम्हाला या पायाभूत सुविधा उभ्या करताना कुठली झाडं तोडावी लागली नाहीत. मग आत्ता या कुंभमेळ्यासाठी झाडं का तोडावी लागत आहेत?" असा सवाल राज यांनी उपस्थित केला आहे.

ती काही कोटी झाडं कुठे आहेत? भाजपाचं नाव घेत सवाल

"बरं ही झाडं तोडून त्याची भरपाई म्हणून दुसरीकडे झाडं लावली जातील, असली पोकळ आश्वासनं सरकारने देऊच नयेत कारण असं कधी होत नाही. आणि सरकारकडे जर दुसरीकडे पाचपट झाडं लावायला जागा आहे तर मग तिकडेच साधुग्राम करा. सरकारने साधूंच्या नावाखाली उद्योगपतींच्या घशात काहीतरी टाकण्याचा संधिसाधूपणा करू नये. आणि काही कोटी झाडं लावल्याची घोषणा भाजप सरकारने काही वर्षांपूर्वी केली होती, जी झाडं कुठे दिसली नाहीत," असा खोचक टोलाही राज ठाकरेंनी लगावला आहे. 

 उद्योगपतींचे दलाल म्हणून...

"आज कुंभमेळ्याचं कारण दाखवून झाडं तोडायची, साधूंच्या नावाने ती जमीन सपाट करून घ्यायची आणि मग नंतर पुढे ती आपल्या लाडक्या उद्योगपतीला दान करायची! इतकाच विचार या सरकारचा असणार! नाहीतरी सध्या महाराष्ट्रात दुसरं काय सुरू आहे? जमिनी गिळणं नाहीतर उद्योगपतींचे दलाल म्हणून काम करणं हेच सध्या सत्ताधारी मंत्री, आमदार , त्यांचे नातेवाईक आणि त्यांची वर्तुळं करताना दिसतायत," असा घणाघात राज ठाकरेंनी केला. 

तरीपण सरकारने संघर्षाची भूमिका घेतली तर...

"नाशिककरांचा या वृक्षतोडीला तीव्र विरोध आहे. नाशिकरांना माझं आवाहन आहे की तुम्ही ठाम रहा, तुमच्या पाठीशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उभी राहील. यामध्ये खरतर कोणतेच राजकारण नाही , या आत्ता होणाऱ्या निवडणुकांनंतर देखील आमचा या वृक्षतोडीला विरोधच राहील! माझं सरकारला आवाहन आहे की उगाच संघर्ष वाढवू नका," असं आवाहन राज यांनी केलं आहे.

लोकांचं काय म्हणणं आहे त्याचा कधीतरी आदर राखला जाईल असं पहा. तरीपण सरकारने संघर्षाची भूमिका घेतली तर जनतेच्या बरोबर या लढ्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आहेच आणि असेलच," असा शब्द राज ठाकरेंनी आंदोलकांना दिला आहे. 

