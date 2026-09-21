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सिंहस्थ कुंभमेळ्याबाबत मोठी अपडेट, 31 ऑक्टोबरला होणार ध्वजारोहण, पहिले अमृतस्नान कधी? महत्त्वाच्या तारखा जाहीर

कुंभमेळ्याची सुरुवात होणार आहे. 31 ऑक्टोबरला ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम पार पडणार आहे. पहिले अमृतस्नान कधी होणार, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 21, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 09:04 AM IST
सिंहस्थ कुंभमेळ्याबाबत मोठी अपडेट, 31 ऑक्टोबरला होणार ध्वजारोहण, पहिले अमृतस्नान कधी? महत्त्वाच्या तारखा जाहीर
Image Credit: Nashik Kumbh Mela Flag Hoisting

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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