/सिंहस्थ कुंभमेळ्याबाबत मोठी अपडेट, 31 ऑक्टोबरला होणार ध्वजारोहण, पहिले अमृतस्नान कधी? महत्त्वाच्या तारखा जाहीर

नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. महाकुंभच्या शुभारंभच्या तयारीअंतर्गंत 31 ऑक्टोबरला ध्वजारोहण सोहळा होणार आहे. ध्वजारोहण सोहळ्याची तयारी आता निर्णायक टप्प्यात आली आहे. सोहळ्यासाठी अवघे 40 दिवस शिल्लक असताना गोदाघाट परिसरातील प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने ठेकेदारांना तीन आठवड्यांची अंतिम मुदत दिली आहे.
रामकुंड परिसरातील घाट, गांधी तलाव, गौरी पटांगण आणि यशवंत पटांगणातील कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले आहेत. रविवारी महाजन यांच्यासह महापौर हिमगौरी आडके-आहेर, कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह आणि महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांनी गोदाघाट परिसराची पाहणी करत कामांचा आढावा घेतला.
३१ ऑक्टोबरला रामकुंड आणि त्र्यंबकेश्वर येथील कुशावर्त येथे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत ध्वजारोहण सोहळा होणार आहे. या सोहळ्याला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि अन्य मान्यवरांची उपस्थिती राहणार असल्याने प्रशासनाची तयारीही कसोटीला लागली आहे. त्यामुळे वाहतूक, वाहनतळ, गर्दी नियंत्रण, सुरक्षा, आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या नियोजनालाही वेग देण्यात आला आहे. 'आता वेळ कमी आहे, दिलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण झालीच पाहिजेत,' असा स्पष्ट संदेश पाहणीदरम्यान प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिकला बारा वाजून दोन मिनिटांनी ध्वजारोहण होईल. सर्वे साधु-महंत या ठिकाणी सहभागी होतील. त्रंबकेश्वरला मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री ध्वजारोहण करतील. नवीन घाट व कुंड आपण या ठिकाणी करतो आहोत. कामे अतिशय वेगाने सुरू असून कार्यक्रमाला अजून 40 दिवस बाकी आहेत. सर्व गोष्टींचा आढावा घेतला आहे. कामे वेगाने करण्याच्या सूचना ठेकेदारांना दिल्या आहेत. वीस दिवसात आम्ही हे सर्व घाट तयार करू, असं गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.
कुंभमेळ्याची काही कामे संथगतीने सुरू आहेत यावरही गिरीश महाजन यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्हाला ठेकेदारांना रागवावं लागणार आहे. कामे वेळेत पूर्ण करायची आहेत. 20- 22 दिवसांमध्ये सर्व कामे पूर्ण करू. अतिशय सुंदर भव्य दिव्य असा कार्यक्रम या ठिकाणी होईल, असंही गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.
सिंहस्थ महाकुंभाचा भाग म्हणून पहिले अमृत स्नान 2 ऑगस्ट 2027 रोजी आषाढ सोमवतीअमावस्येला होईल. दुसरे अमृत स्नान 31 ऑगस्ट 2027 रोजी होईल. तिसरे अमृत स्नान 11 सप्टेंबर 2027 रोजी नाशिकमध्ये आणि तिसरे 12 सप्टेंबर 2027 रोजी त्र्यंबकेश्वरमध्ये होईल.