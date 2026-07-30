'आमच्या नात आणि सूनेसाठी न्याय द्या', खड्ड्यांमुळे नाशिकच्या तरुणाचा मृत्यू, 5 वर्षांच्या चिमुरडीचं बापाचं छत्र हरवलं

नाशिकमध्ये खड्ड्यांमुळे आणखी एकाचा बळी गेल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अंबड MIDC परिसरात खड्ड्यांमुळे दुचाकीचा अपघात होऊन एका बाईकस्वाराचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या दिवसांमध्ये खड्ड्यांमुळे झालेला हा पाचवा मृत्यू असून शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
अंबड एमआयडीसीतील एक्सलो पॉईंट परिसरात चिखल आणि खड्ड्यांमुळे दुचाकीचा अपघात झाला. या अपघातात नीलेश कोतकर (वय 40) यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. मंगळवारी दुपारच्या सुमारास निलेश कोतकर हे अंबड औद्योगिक वसाहतीतून जेवणासाठी घरी जात होते. एक्सलो पॉइंट चौकातील रस्त्यावरील मोठा खड्डा चुकवताना त्यांच्या दुचाकीचा तोल गेला आणि ती घसरली. अपघातात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचारांदरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली.
निलेश कोतकर यांच्या अपघाती निधनाने परिसरात शोककळा पसरली आहे. निलेश यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगी तसंच, आई-वडील असा परिवार आहे. शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. जबाबदार अधिकारी आणि ठेकेदारांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. खड्ड्यांच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक नगरसेवक देखील आक्रमक झाले आहेत.
'आमचा पोरगा निघून गेला. आमच्या एवढुशा मुलीला सोडून गेला. रस्ते नीट असते तर आमच्या मुलाचा सत्यानाश झाला नसता. सगळं गेले आमचे. शासनाला काही वाटलं पदाधिकाऱ्यांना काही वाटलं तर न्याय मिळेल. आमच्या मुलीसाठी आणि सुनेसाठी आम्हाला न्याय मिळवून द्या. आमची नात फक्त सिनिअर केजीला आहे. तिच्यासाठी वाईट वाटतं,' अशी प्रतिक्रिया निलेश यांच्या वडिलांनी दिली आहे.
'आमची मागणी इतकीच आहे की, या मुलीचं संपूर्ण भविष्य कसं होणार. प्रत्येक रस्त्याला खड्डे आहेत. सरकारने यात लक्ष घालावे. जे सामान्य जनतेसाठी सुखसोयी आहेत त्यात लक्ष द्या. मुलीच्या भविष्यासाठी पावलं उचला,' अशी मागणी त्यांच्या कुटुंबीयांनी केली आहे.
नाशिकमधील खड्ड्यांच्या मुद्द्यावर शिवसेना UBT आक्रमक झाली आहे. शिवसेना UBTच्या वतीने आज नाशिक महापालिकेच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केले जाणार आहे. पालिकेकडून विशेष महासभा घेण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. आंदोलनानंतर महासभा न घेतल्यास महापालिकेवर मोर्चा काढण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे