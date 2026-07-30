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'आमच्या नात आणि सूनेसाठी न्याय द्या', खड्ड्यांमुळे नाशिकच्या तरुणाचा मृत्यू, 5 वर्षांच्या चिमुरडीचं बापाचं छत्र हरवलं

नाशिकमध्ये खड्ड्यांमुळे आणखी एका नागरिकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. अंबड एमआयडीसीतील एक्सलो पॉईंट परिसरात चिखल आणि खड्ड्यांमुळे दुचाकी अपघात झाला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 30, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:32 AM IST
'आमच्या नात आणि सूनेसाठी न्याय द्या', खड्ड्यांमुळे नाशिकच्या तरुणाचा मृत्यू, 5 वर्षांच्या चिमुरडीचं बापाचं छत्र हरवलं
Image Credit: nashik pothole death

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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'आमच्या नात आणि सूनेसाठी न्याय द्या', खड्ड्यांमुळे नाशिकच्या तरुणाचा मृत्यू, 5 वर्षांच्या चिमुरडीचं बापाचं छत्र हरवलं
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