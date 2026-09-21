'तुझ्या नवऱ्याला..,' डॉ. मनीषा जेजुरकर मृत्यू प्रकरणी नवा ट्विस्ट; डॉ. स्वाती चव्हाणच्या अटकेनंतर नवे खुलासे; नवऱ्याने दिली कबुली

नाशिकमधील प्रसिद्ध आयुर्वेदतज्ज्ञ डॉ. मनिषा जेजुरकर यांच्या मृत्यू प्रकरणात नवे खुलासे होत असल्याने प्रकरणाला वेगळं वळण मिळताना दिसत आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी डॉ. मनीषा यांचे पती डॉ. नीलेश जेजुरकर आणि नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या मानसोपचार विभाग प्रमुख डॉ. स्वाती चव्हाण यांना अटक केली आहे. दरम्यान डॉ. स्वाती चव्हाणला आज कोर्टात हजर करण्यात आलं असता, 22 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
आरोपीच्या वकिलांनी कोर्टात युक्तिवाद करताना म्हटलं की, आत्तापर्यंत 9 वेळा तपासासाठी डॉ. चव्हाण उपस्थित होत्या. स्टेटमेंट दिले होते, फोटो घेतले होते. पोलीस कस्टडी घेऊन काय तपास करणार आहे? एक वेळ मान्य करा दोन्ही आरोपींमध्ये प्रेमसंबंध होते, मग मृत व्यक्तीला काय त्रास दिला किंवा अन्य काय केलं याचा आता वेगळा काय तपास करणार? - पोलीस कस्टडी देऊ नका. आमची न्यायालयीन कोठडीची मागणी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर डॉ. मनीषा यांचे पती डॉ. निलेश जेजुरकरला ताब्यात घेत नंतर अटकेची कारवाई करण्यात आली. निलेशची कसून चौकशी केल्यानंतर डॉ. स्वाती चव्हाणलाही बेड्या ठोकण्यात आल्या.
डॉ. निलेश जेजुरकरने डॉ. स्वातीसोबत प्रेमसंबंध असल्याची कबुली दिली आहे. दरम्यान चौकशीदरम्यान डॉक्टर स्वातीने, मृत डॉ. मनीषाला "तुझ्या नवऱ्याला तू आवडत नाही, तुझं शिक्षण चांगलं नाहीये", असं म्हटल्याचं समोर आलं आहे. जेजुरकर-चव्हाणच्या प्रेमसंबंधाच्या कबुलीनंतर पोलीस तपासाला वेग आला आहे. तर उद्या पोलीस कोठडी संपणार असल्यानं डॉ. निलेशसह डॉ. स्वातीला न्यायालयात एकत्रित हजर केलं जाणार आहे. डॉ. मनीषा जेजुरकरच्या मृत्यूचं गूढ नाशिक पोलीस उकलणार आहेत.
डॉ. मनिषा जेजुरकर यांनी 6 मार्च 2026 रोजी गंगापूर रोडवरील राहत्या घरी टोकाचे पाऊल उचलले होते. याप्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. मात्र मनिषा यांच्या कुटुंबीयांनी पती डॉ. नीलेश जेजुरकर आणि डॉ. स्वाती चव्हाण यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. डॉ. नीलेश जेजुरकरला ताब्यात घेत चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीनंतर डॉ. स्वाती चव्हाणलाही अटक कऱण्यात आली.
डॉ. नीलेश पत्नीच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला होता. तसंच डॉ. नीलेश आणि डॉ. स्वाती चव्हाण यांच्यात जवळीक असल्याचा थेट आरोप कुटुंबीयांनी केला होता. डॉ. स्वाती चव्हाणने मनीषा यांना फोन करून आक्षेपार्ह भाषा वापरली होती, ज्यामुळे त्या तणावाखाली होत्या. या त्रासाला कंटाळूनच त्यांनी टोकाचे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा दावा फिर्यादी पक्षाने केला आहे.