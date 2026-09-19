/नाशिकमधील डॉ. मनीषा जेजुरकर मृत्यूप्रकरणात मोठी कारवाई! अनैतिक संबंध ते 2 वर्षे छळाचा आरोप..., फरार पतीला 6 महिन्यांनंतर...

महाराष्ट्रात खळबळ उडवून देणाऱ्या प्रसिद्ध आयुर्वेदतज्ज्ञ डॉ. मनीषा जेजुरकर यांच्या मृत्यू प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. तब्बल 6 महिन्यांनंतर पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली मनीषा जेजुरकर यांच्या पतीला अटक करण्यात आली आहे. डॉ. नीलेश दत्तात्रय जेजुरकर हे नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील मानसोपचार तज्ज्ञ होते. गुन्हे शाखेच्या युनिट क्रमांक 1 ने डॉ. नीलेशला अटक केली आहे.
6 मार्च 2026 रोजी नाशिकमधील गंगापूर रोडवरील डी. के. नगर परिसरातील रेवती ब्ल्यू अपार्टमेंटमधील राहत्या घरी डॉ. मनीषा जेजुरकर यांनी आत्महत्या केली होती. पोलिसांनी सुरुवातीला आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली होती. पण डॉ. मनीषा जेजुरकर यांच्या बहिणीने पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीनंतर डॉ. नीलेश जेजुरकर यांच्याविरोधात गंगापूर पोलिस ठाण्यात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.
डॉ. नीलेश जेजुरकर यांनी या प्रकरणानंतर अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. डॉ. नीलेश जेजुरकर यांनी नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयातूनही डॉ. नीलेश जेजुरकर यांना नकारात्मक उत्तर मिळालं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. 17 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे तपास यंत्रणेसमोर हजर राहण्याशिवाय डॉ. नीलेश जेजुरकर यांच्याकडे पर्याय उरला नव्हता. पण यानंतरही डॉ. नीलेश जेजुरकर यांनी पोलिसांसमोर सरेंडर केलं नाही. पण अखेर गुन्हे शाखेच्या युनिट-1 ने सापळा रचून डॉ. नीलेश जेजुरकर यांना अटक केलं. डॉ. नीलेश जेजुरकर यांना द्वारका परिसरातून अटक करण्यात आली आहे.
यामुळे त्याने पोलिसांकडे सरेंडर करणं गरजेचं होतं, मात्र त्याने तसं केलं नाही.