काही दिवसांपूर्वी भाजपमध्ये आलेल्या सुधाकर बडगुजरांच्या घरातील तिघांना उमेदवारी, निष्ठावंत आणि आयारामांमध्ये वादाची शक्यता

नाशिक भाजपमध्ये निष्ठावंत आणि आयारामांमध्ये वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे. उमेदवारीसाठी निष्ठावंताना मोठा संघर्ष करावा लागला. पण काही दिवसांपूर्वी भाजपमध्ये आलेल्या सुधाकर बडगुजरांच्या घरातील तिघांना उमेदवारी देण्यात आलीय.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 1, 2026, 09:46 PM IST
नाशिक भाजपमध्ये निष्ठावंत आणि आयारामांमध्ये वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे. उमेदवारीसाठी निष्ठावंताना मोठा संघर्ष करावा लागला. पण काही दिवसांपूर्वी भाजपमध्ये आलेल्या सुधाकर बडगुजरांच्या घरातील तिघांना उमेदवारी देण्यात आलीय. बडगुजरांच्या मुलाला एबी फॉर्म दिल्यानं एका निष्ठावान कार्यकर्त्याचा अर्ज बाद झालाय. तर भाजपच्या पाच कट्टर कार्यकर्त्यांवर अपक्ष लढण्याची वेळ आलीय.

नाशिकमध्ये निष्ठावानांना उमेदवारीसाठी गिरीश महाजन थांबलेल्या फार्म हाऊसवर हल्लाबोल करावा लागला. भाजप नेत्यांच्या कारचा पाठलाग करावा लागला. रडारड, आरडाओरडा सगळं काही नाशिककरांनी पाहिलं. ज्या नाशिकमध्ये निष्ठावान कार्यकर्त्यांचे उमेदवारीसाठी हालहाल झाले त्याच नाशिक भाजपमधील आयाराम सुधाकर बडगुजरांच्या घरात एक नव्हे दोन नव्हे तिघांना उमेदवारी मिळालीय. प्रभाग क्रमांक 21 मधून स्वतः सुधाकर बडगुजर आणि पत्नी हर्षा बडगुजर, तर प्रभाग क्रमांक 29 मधून त्यांचे पुत्र दीपक बडगुजर यांना उमेदवारी मिळालीय. एकाच घरात तीन -तीन उमेदवार दिल्याच्या मुद्यावर सुधाकर बडगुजर यांनी पक्षनेत्यांनी तिघांना निवडणूक लढवण्याचे आदेश दिल्याचं कारण दिलंय.

भाजपनं उमेदवारी आणि एबी फॉर्म देताना मोठा गोंधळ घातल्याचा आरोप भाजप कार्यकर्त्यांनी केलाय. जागा एक आणि एबी फॉर्म दोन इच्छुकांना असा घोळ घालण्यात आला. प्रभाग क्रमांक 29मध्ये मुकेश शहाणे यांना आणि दीपक बडगुजर यांना दोघांनाही एबी फॉर्म दिले. दीपक यांनी पहिल्यांदा अर्ज दाखल केला त्यामुळं मुकेश शहाणे बाद झाले.

भाजपच्या काही निष्ठावंतांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत एबी फॉर्मसाठी झुलवण्यात आलं. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या काही वेळ आधी एबी फॉर्म देऊन फसवण्यात आल्याचा आरोपही अनेकांनी केलाय.

बडगुजर यांच्या घरात तिघांना दिलेल्या उमेदवारीबाबत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना विचारलं असता त्यांनी काही नेत्यांना काय आश्वासनं दिली होती ती पाहावी लागतील असं सांगून वेळ मारुन नेलीय.

भाजप निष्ठावंतांच्या निष्ठेची माती झाल्याचं नाशिकमध्ये पाहायला मिळालं... सुधाकर बडगुजरांना मात्र उमेदवारीची तुपरोटी देण्यात आली. निवडणुकीत निष्ठावंत विरुद्ध उपरे हा संघर्ष आणखी उफाळून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Nashik electionnashikनाशिक निवडणूकnashik municipal corporation

