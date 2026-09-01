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48 तास 72 वर्षीय आजी विहिरीत अडकून पडल्या; 2 दिवस अन्न-पाण्याविना जिवंत राहिल्या अखेर...; शॉर्ट फिल्मसारखा थरारक घटनाक्रम

नाशिकच्या चांदवडमध्ये एक आश्चर्यचकित करणारा प्रकार घडला आहे. एक आजी तब्बल 72 तास विहिरीत अडकून पडल्या होत्या

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 01, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:01 PM IST
48 तास 72 वर्षीय आजी विहिरीत अडकून पडल्या; 2 दिवस अन्न-पाण्याविना जिवंत राहिल्या अखेर...; शॉर्ट फिल्मसारखा थरारक घटनाक्रम
Image Credit: nashik news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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