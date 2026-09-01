/48 तास 72 वर्षीय आजी विहिरीत अडकून पडल्या; 2 दिवस अन्न-पाण्याविना जिवंत राहिल्या अखेर...; शॉर्ट फिल्मसारखा थरारक घटनाक्रम

काळ आला होता, पण वेळ आली नव्हती...या म्हणीचा प्रत्यय चांदवडमध्ये आला आहे. तब्बल दोन दिवस अंधाऱ्या आणि पाण्याने भरलेल्या विहिरीत अन्न-पाण्याविना अडकलेल्या ७५ वर्षीय चंद्रभागा आजींना अक्षरशा मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढण्यात आलं आहे. मोटारीच्या पाईपला आणि दोरीला धरून आजींनी दोन दिवस मृत्यूशी झुंज दिली आणि अखेर स्थानिक युवक, पोलीस आणि नगरपरिषदेच्या पथकाच्या मदतीने त्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आलंय
चांदवडमधील फुलेनगर येथील 75 वर्षीय चंद्रभागा धुळाजी व्हरकटे. 29 ऑगस्ट रोजी सकाळी मुलाकडे जाते असं सांगून त्या घराबाहेर पडल्या. मात्र मुलाकडे पोहोचल्याच नाहीत. त्यानंतर कुटुंबीयांनी त्यांचा सर्वत्र शोध घेतला. मात्र आजींचा कुठेच ठावठिकाणा लागला नाही
दोन दिवसांनी आजींचा शोध लागला तो चांदवड बसस्थानकाजवळील एका उघड्या विहिरीत! अंधाराने वेढलेली विहीर. त्यात पाणी.आणि भोवती दाट झुडपं. या विहिरीत पडलेल्या आजींनी मोटारीच्या पाईपला आणि दोरीला घट्ट पकडून ठेवत तब्बल दोन दिवस आपला जीव वाचवला.
दरम्यान, स्थानिक युवक आणि सामाजिक कार्यकर्ते गणेश पारवे यांच्या नजरेस आजी पडल्या. आजी जिवंत असल्याचं लक्षात येताच त्यांनी तातडीने मदतीसाठी आवाज दिला त्यानंतर स्थानिक युवक, चांदवड पोलीस आणि नगरपरिषदेच्या आपत्कालीन पथकाच्या मदतीने बचावकार्य सुरू करण्यात आलं. जीवाची पर्वा न करता स्थानिक युवक विहिरीत उतरले. खाटेच्या सहाय्याने चंद्रभागा आजींना विहिरीबाहेर सुखरूप काढण्यात आलं.
दोन दिवस अन्न-पाण्याविना विहिरीत अडकलेल्या आजींना बाहेर काढताच उपस्थितांच्या डोळ्यातही पाणी आलं. आजींना तातडीने रुग्णवाहिकेने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, त्यांच्यावर पुढील उपचार सुरू आहेत
मात्र आजी विहिरीत नेमक्या कशा पडल्या? हा प्रश्न अद्याप कायम आहे. या घटनेचा पुढील तपास चांदवड पोलीस करत आहेत