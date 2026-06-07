/अशोक खरातनंतर आणखी एक भामटा ज्योतिषी समोर; हनुमान भक्त असल्याचा आव आणून अनेकांना गंडा, 36 कोटींची फसवणूक

Nashik News : हनुमान भक्त असल्याचा आव आणून एका भोंदू ज्योतिषीनं अनेकांना गंडा घातला.. लोकांच्या भविष्याचा ताळेबंद मांडणा-या या भोंदू ज्योतिषानं अनेकांना कोट्यवधी रुपयांना गंडवल्याचा आरोप आहे. नाशिकमधल्या या ज्योतिषीच्या नावे कारणे दाखवा नोटीस जारी केलीय.. पाहुयात आमचा हा विशेष रिपोर्ट...
हात दाखवा आणि नशीब बदला, या जाहिरातबाजीला भुलून नाशिकमधले अनेकजण ज्योतिषीकडे गेले...त्यानंतर त्या लोकांवर पोलिसांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ आलीय. नाशिकच्या सचिन देशमुख या ज्योतिषानं लोकांची तब्बल 36 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप होतोय. नाशिकच्या पंडित कॉलनी रोडवर त्यानं अंजनेय ज्योतिष नावाचं एक आलिशान कार्यालय थाटलं होतं. ज्योतिष सांगताना तो अनेकांशी गोड बोलून त्यांना शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करायला भाग पाडायचा. त्यातून त्यानं अनेकांना गंडवलं आणि आता दुबईत पसार झाल्याची माहिती मिळतेय.
- ज्योतिष सांगण्याच्या बहाण्यानं सचिन देशमुख लोकांना नशीब बदलण्याचं आमिष दाखवायचा
- लोकांच्या ऑनलाईन झूम बैठका घ्यायचा
- शेअर बाजारात गुंतवणूक करा, मोठा परतावा मिळेल, असं कार्यालयात बोलावून आश्वासन द्यायचा
- विश्वास संपादित करण्यासाठी त्यानं सुरुवातीला काही लोकांना अल्प परतावाही दिला
- त्यानंतर मात्र जास्त नफ्याचं आश्वासन देत त्यानं कोट्यवधी रुपये उकळले आणि फरार झाल्याचा आरोप
- सायबर पोलिसांच्या तपासानुसार, 321 जणांची फसवणूक झाली असून फसवणुकीची रक्कम तब्बल 36 कोटी 31 लाख रुपये आहे
- पोलिसांनी आरोपी विरोधात लुकआऊट नोटीस जारी केलीय
ज्योतिषाच्या नावाखाली शेकडो लोकांना शेअर मार्केटच्या जाळ्यात ओढणा-या सचिन देशमुखची कुंडली आता सायबर पोलिसांनी हातात घेतली आहे. या गुन्ह्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत चालली. ज्यांची फसवणूक झालीय, त्यांनी पुढे यावं, असं आवाहन पोलीस करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फरार झालेल्या भोंदू ज्योतिषाला पोलीस दुबईतून कधी खेचून आणतात, हे पाहणं महत्त्वाचं.