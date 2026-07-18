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नाशिकमध्ये भयानंक हत्याकांड! आधी पीजीमध्ये राहणाऱ्या तरुणीला संपवलं, अन् मग...

नाशिकमधील धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तरुणीची हत्या केल्यानंतर आरोपीने स्वतः आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 18, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:23 PM IST
नाशिकमध्ये भयानंक हत्याकांड! आधी पीजीमध्ये राहणाऱ्या तरुणीला संपवलं, अन् मग...
Image Credit: nashik news College girl stabbed to death One Sided Love Affair Accused Youth Ends his Life

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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