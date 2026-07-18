/नाशिकमध्ये भयानंक हत्याकांड! आधी पीजीमध्ये राहणाऱ्या तरुणीला संपवलं, अन् मग...

नाशिक जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. नाशिकच्या इंदिरानगरमध्ये तरुणीची हत्या झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. इतकंच नव्हे तर तरुणीच्या हत्येनंतर आरोपीनेदेखील आत्महत्या करत जीवन संपवले आहे. त्यामुळं जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
नाशिकच्या इंदिरानगरमध्ये तरुणीची हत्या झाल्याचं समोर आलं आहे. वनसंपदा सोसायटीतील गार्डनमध्ये ही घटना घडली आहे. शुक्रवारी रात्री 10.30 वाजेच्या सुमारास घडली आहे. मृत तरुणीचे नाव वैष्णवी अनिल आवारे असं असून ही तरुणी पीजीमध्ये राहत असल्याचे समोर आले आहे. वैष्णवीची हत्या ही प्रेमप्रकरणातून झाल्याचा प्राथमिक संशय सुरुवातीला व्यक्त करण्यात येत होता.
वैष्णवीच्या हत्येची घटना घडल्यानंतर आरोपीनेदेखील आत्महत्या केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. संशयिताचा जॉगिंग ट्रॅकलगत झाडाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला आहे. वैष्णवीचा खून करुन फरार झालेल्या संशयिताचा काही तासांतच मृत्यू झाल्याने इंदिरानगर परिसरात खळबळ उडाली आहे.
इंदिरानगर परिसरातील वनसंपदा सोसायटीजवळ शुक्रवारी रात्री 10 ते 10.30 वाजण्याच्या सुमारास 20 वर्षीय वैष्णवी आवारे हिची धारदार शस्त्राने गळा चिरून निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणातील संशयित आरोपी साहिल अशोक लाव्हारे हा घटना घडल्यानंतर फरार झाला होता. त्याचा शोध इंदिरानगर पोलीस घेत असतानाच धक्कादायक घडामोड समोर आली.
मध्यरात्री सुमारे 2 ते 3 वाजण्याच्या दरम्यान इंदिरानगर परिसरातील अशोका हॉस्पिटलसमोरील जॉगिंग ट्रॅकलगत एका झाडाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत साहिल अशोक लाव्हारे याचा मृतदेह आढळून आला. खून करून पसार झालेल्या संशयिताचा काही तासांतच मृतदेह सापडल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
प्रेमप्रकरणातून हा खून झाल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त केला जात असून, नेमके कारण आणि घटनाक्रमाचा तपास इंदिरानगर पोलीस करत आहेत. आरोपीने आत्महत्या केली की अन्य काही कारण आहे, याचाही तपास पोलीस करत आहेत.