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नाशिकमधील व्यापाऱ्याचं कुटुंब उद्ध्वस्त! पितृपक्षानिमित्त तर्पणासाठी गेले अन्...; पित्याचा अंत्यविधीदरम्यान दुसऱ्या मुलाचाही मृत्यू

एकाच कुटुंबातील दोन पुत्र आणि पिता यांचा मृत्यू झाल्याने नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि परिचितांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे. नेमकं घडलं काय? जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 06, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Oct 06, 2026, 08:40 AM IST
नाशिकमधील व्यापाऱ्याचं कुटुंब उद्ध्वस्त! पितृपक्षानिमित्त तर्पणासाठी गेले अन्...; पित्याचा अंत्यविधीदरम्यान दुसऱ्या मुलाचाही मृत्यू
Image Credit: तीन जीव नियतीने हिरावून घेतले

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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