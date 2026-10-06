/नाशिकमधील व्यापाऱ्याचं कुटुंब उद्ध्वस्त! पितृपक्षानिमित्त तर्पणासाठी गेले अन्...; पित्याचा अंत्यविधीदरम्यान दुसऱ्या मुलाचाही मृत्यू

आत्म्यास शांती लाभावी याकरिता दर वर्षी पितृपक्षात मृत झालेल्या व्यक्तीच्या नावाने तर्पण केले जाते. नाशिकमधील ठक्कर कुटुंबीयसुद्धा त्यांच्या मुलाच्या तर्पण विधीसाठी गया-बोधगया येथे केले होते यावेळी परतीचा प्रवास करत असताना त्यांच्या गाडीचा अपघात होऊन वडिलांचा मृत्यू झाला तर मुलाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे. पित्याच्या अंत्यसंस्कारावेळी मुलानेही जीव सोडल्याने तीन वर्षांपूर्वी गमावलेल्या मुलाच्या दुःखातून सावरत असतानाच कुटुंबावर काळाचा आणखी एक आघात झाला आहे.
ठक्कर कुटुंबीयांचं मूळ गाव गुजरातमधील अंजार. नाशिकमध्ये लोकसहकार नगर, दिंडोरी रोड परिसरात किरीटभाई ठक्कर पत्नी, मुलगा, सून आणि नातवंडांसह वास्तव्यास होते. नाशिकमधील प्रसिद्ध हिंग व्यापारी म्हणून त्यांची ओळख. गेल्या आठवड्यात, 26 सप्टेंबर रोजी, किरीटभाई हे मुलगा कार्तिक आणि दोन चुलत भावांसह तीन वर्षांपूर्वी निधन झालेला मुलगा कृतिकच्या तर्पण विधीसाठी बिहारमधील गया-बोधगया येथे गेले होते.
धार्मिक विधी करून नाशिकच्या दिशेने निघाले होते. या प्रवासात कारला उभ्या असलेल्या मालट्रकची धडक बसली. या भीषण अपघातात नाशिकमधील प्रसिद्ध हिंग व्यापारी किरीटभाई ठक्कर (67) आणि त्यांचा मुलगा कार्तिक ठक्कर (38) गंभीर जखमी झाले होते. किरीटभाई ठक्कर यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला तर मुलावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते.
तीन वर्षपूर्वी अकाली निधन झालेल्या मुलाच्या मृत्यूमधून ठक्कर कुटुंबीय सावरत असतानाच, वडील किरीटभाई ठक्कर यांचा अपघाती मृत्यू झाला. किरीट भाई ठक्कर यांच्या मृत्यू नंतर त्यांच्या अंत्यसंस्काराला पंचवटी अमरधाम येथे सुरुवात झाली आणि त्याचवेळी गंभीर जखमी असलेला त्यांचा मुलगा कार्तिक ठक्कर (38) यांच्याही निधनाची बातमी आली. एकाच कुटुंबातील पितापुत्रांच्या निधनाने ठक्कर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
तीन वर्षांपूर्वी कृतिक या मुलाचे निधन झाले होते. त्याच्या तर्पणासाठी गया येथे गेलेल्या कुटुंबाला परतीच्या प्रवासात किरीटभाई आणि कार्तिक या पिता-पुत्रांना गमवावे लागले. अवघ्या तीन वर्षांच्या कालावधीत एकाच कुटुंबातील दोन पुत्र आणि पिता यांचा मृत्यू झाल्याने नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि परिचितांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे. कार्तिक ठक्कर यांच्या पश्चात आई, पत्नी आणि एक मुलगा असा परिवार आहे. ठक्कर कुटुंबावर ओढवलेल्या या दुर्दैवी घटनाक्रमाने परिसरातही शोककळा पसरली आहे.
ज्या मुलाच्या आत्म्याला शांती मिळावी म्हणून तर्पण करण्यासाठी कुटुंब घराबाहेर पडले, त्याच प्रवासातून परतताना कुटुंबातील आणखी तीन जीव नियतीने हिरावून घेतले. या काळीज पिळवटून टाकणाऱ्या घटनेने परिसरातील प्रत्येकाचे मन हेलावून गेले आहे.