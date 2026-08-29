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नाशिकमध्ये खळबळ! 10वीतल्या विद्यार्थ्याने आयुष्य संपवलं, मुख्यध्यापकांच्या कक्षातून बाहेर पडताच घेतला टोकाचा निर्णय

जोपुळ येथील यशवंतराव पाटील एज्युकेशन सोसायटीच्या आश्रमशाळेत दहावीच्या विद्यार्थ्याची गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 29, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:18 PM IST
नाशिकमध्ये खळबळ! 10वीतल्या विद्यार्थ्याने आयुष्य संपवलं, मुख्यध्यापकांच्या कक्षातून बाहेर पडताच घेतला टोकाचा निर्णय
Image Credit: Nashik news today

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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