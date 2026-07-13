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काय सांगता! पेट्रोलपेक्षा कोथिंबीर झाली महाग, एकाच दिवसांत नाशिकचा शेतकरी मालमाल

गेल्या आठवड्यात संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या पावसामुळे शेतातील उभे पीक काही प्रमाणत नाशवंत झाल्याने कोथिंबीर मालाची आवक वाढली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 13, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:49 AM IST
काय सांगता! पेट्रोलपेक्षा कोथिंबीर झाली महाग, एकाच दिवसांत नाशिकचा शेतकरी मालमाल
Image Credit: nashik news today Coriander has become more expensive than petrol

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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