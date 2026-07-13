/काय सांगता! पेट्रोलपेक्षा कोथिंबीर झाली महाग, एकाच दिवसांत नाशिकचा शेतकरी मालमाल

गेल्या आठवड्यात संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या पावसामुळं शेतातील उभे पीक काही प्रमाणात नाशंवत झाले होते. मुसळधार पावसाचा फटका शेतांना बसल्यामुळं भाजीपाल्याच्या दरातही वाढ झाली. पिकांचे नुकसान झाल्याने आवक घटली आणि त्यामुळं भावही वाढले. पावसामुळं कोथिंबीर मालाची आवक घटल्याने आता कोथिंबीरला चांगला भाव मिळाला आहे. इतकंच नव्हे तर, पेट्रोलपेक्षा कोथिंबीर महाग झालीये, असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही.
नाशिकमध्ये कोथिंबीरीच्या दराने नवा उच्चांक गाठला आहे. गेल्या आठवड्यात संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या पावसामुळे शेतातील उभे पीक काही प्रमाणत नाशवंत झाल्याने कोथिंबीर मालाची आवक घटली आहे. त्यातच परराज्यांतील बाजारपेठेत कोथिंबीर शेतमाल कमी पडला आणि परिणामी बाजारभाव तेजीत आले आहेत. रविवारी नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कोथिंबीर मालाला शेकडा 21 हजार रुपयांचा म्हणजेच प्रति जुडी 210 रुपयांचा दर मिळाला आहे.
कोथिंबीर जुडीला प्रति 210 रुपये असा दर मिळाल्याने उत्पादक शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. सिन्नर तालुक्यातील येथील एका शेतकऱ्यांने 500 कोथिंबीर जुड्या विक्रीसाठी आणलेल्या होत्या. सायंकाळी झालेल्या लिलावात शेकडा 21 हजार रुपये दर मिळाला. पावसामुळे आवक घटली आहे तर दुसरीकडे परराज्यांतील काही बाजारपेठेत कोथिंबीर माल कमी पडत असल्याने मागणी वाढली आहे.
दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा पावसाचा खंड पडल्याने शेतकरी संकटात सापडले आहेत. गतवर्षी नाशिक जिल्ह्यात 60 टक्के पेरण्या झाल्या होत्या यंदा मात्र फक्त 34 टक्केच पेरण्या करण्यात आल्या आहे. 12 जुलैपर्यंतच फक्त दोनच दमदार पावसाच्या सरी बरसल्या होत्या. त्यानंतर तीन दिवसांपासून पावसाने नाशिक जिल्ह्यात विश्रांती घेतली आहे. 6.40 लाख हेक्टरपैकी अवघ्या 2.80 लाख हेक्टरवर पोरणी करण्यात आली आहे.जिल्ह्यात खरीप हंगाम लांबण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सोयाबीन, मका, बाजरीसह खरीप पिकांच्या पेरणीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. नांदगाव तालुक्यात सर्वाधिक 91 टक्के पेरणी करण्यात आली आहे. मक्याची पेरणी 52%, सोयाबीन 32.50%, बाजरी 27.63% तर भाताची पेरणी अवघी 3.76 टक्क्यांवर आहे. नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत.