/ना पूल, ना रस्ता... रुग्णाला डोलीतून नेत केली नदी पार, महाराष्ट्रसोडून उपचारासाठी गुजरातला नेले

पूल नाही, रस्ता नाही रुग्णाला डोलीतून नेत नदी पार केली. ही घटना घडली आहे नाशिकच्या सुरगाणा तालुक्यात. महाराष्ट्र - गुजरात सीमेवर असणाऱ्या खिरपाडा–वांगण पाड्याची दुर्दशा समोर आली आहे. महाराष्ट्र सोडून पाच किलोमीटर पायपीट करत उपचारासाठी गुजरातमधील माणी रुग्णालय गाठण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे.
विकासाच्या गप्पा आणि जमिनीवरील वास्तव यातील फरक दाखवणारे धक्कादायक चित्र सुरगाणा तालुक्यात पुन्हा एकदा समोर आले आहे. महाराष्ट्र - गुजरात सीमेजवळ असणारे खिर्डी ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणाऱ्या खिरपाडा–वांगणपाडा परिसरात पार नदीवर पूल नसल्याने आजारी रुग्णाला चक्क डोलीत झोपवून नदी पार करण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली.
रस्ता खराब असल्याने वाहन पोहोचत नाही आणि पूल नसल्याने रुग्णवाहिकाही गावापर्यंत येऊ शकत नाही. त्यामुळे रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच रुग्णाला नदी आणि दगडधोंड्यांशी झुंज द्यावी लागत आहे. त्यामुळे वाहनचालकही गावापर्यंत येण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची तक्रार आहे.
दरम्यान, गुजरातची हद्द जवळ असल्याने नदी पार ओलांडून गुजरातमधील माणी येथील रुग्णालय गाठणे तुलनेने सोपे असल्याने ग्रामस्थांनी रुग्णाला डोलीतून नदी पार नेण्याचा निर्णय घेतला. नदी पार केल्यानंतर तब्बल पाच किलोमीटर पायपीट करून रुग्णाला माणी येथील रुग्णालयात नेण्यात आले.
तेव्हा एका रुग्णाला डोलीतून नदी पार करावी लागणे ही केवळ एका कुटुंबाची अडचण नाही. आदिवासी बहुल भाग असणाऱ्या सुरगाण्यातील दुर्गम भागातील रस्ता, पूल, आरोग्य आणि दळणवळण व्यवस्थेची बोजवारा उडाल्याचे चित्र यावरून स्पष्ट होते.
पेठ आणि सुरगाणा तालुक्याला जोडणारा दांडीची बारी–जाहुले हा सुमारे आठ ते नऊ किलोमीटरचा हा महत्त्वाचा रस्ता अवघ्या सात महिन्यांतच अक्षरशः उखडून गेला आहे. रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले असून पावसाचे पाणी साचल्याने काही खड्ड्यांना चक्क तलावाचे स्वरूप आले आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना वाहन चालवताना अक्षरशः कसरत करावी लागत आहे. या रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे अपघातांचा धोका वाढला असून शाळकरी विद्यार्थी, रुग्ण, गर्भवती महिला तसेच सर्वसामान्य प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. एखादा मोठा अपघात होऊन जीवितहानी झाल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का? असा सवाल नागरिकांनी केला आहे