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ना पूल, ना रस्ता... रुग्णाला डोलीतून नेत केली नदी पार, महाराष्ट्रसोडून उपचारासाठी गुजरातला नेले

नाशिकच्या सुरगाणा तालुक्यात खिरपाडा येथे एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. खिरपाडा येथे स्वातंत्र्याच्या दशकानंतरही प्राथमिक सुविधांची वनवा आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 23, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 01:41 PM IST
ना पूल, ना रस्ता... रुग्णाला डोलीतून नेत केली नदी पार, महाराष्ट्रसोडून उपचारासाठी गुजरातला नेले
Image Credit: nashik news Villagers

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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