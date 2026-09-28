/नवजात बाळाचा मृतदेह पिशवीत भरुन दुचाकीवर नेण्याची वेळ; आदिवासी दाम्पत्याची फरफट

नाशिक न्यूज : शासकीय रुग्णालयात उपचारादरम्यान नवजात अर्भकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. बालकाचा मृतदेह घरी नेण्यासाठी शववाहिका उपलब्ध न झाल्याने आदिवासी दाम्पत्याला तब्बल 60 किलोमीटरचा प्रवास दुचाकीवरून करावा लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील आरोग्य सुविधांचा भांडाफोड झाला आहे.
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील टाके देवगाव येथील संगीता राहुल मेंगळ या महिलेला प्रसूतीसाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. शुक्रवारी पहाटे दोन वाजेच्या सुमारास त्यांनी बाळाला जन्म दिला. मात्र, शनिवारी सकाळी उपचारादरम्यान नवजात अर्भकाचा मृत्यू झाला. अर्भकाचा मृतदेह घरी नेण्यासाठी आई-वडिलांनी शववाहिका उपलब्ध करून देण्याची मागणी जिल्हा रुग्णालयाकडे केली. मात्र, वाहन उपलब्ध न झाल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. अखेर त्यांनी दुचाकीवर मृतदेह घरी नेण्याचा निर्णय घेतला. दुचाकीवरून नवजात बालकाचा मृतदेह घेऊन जातांनाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
शासनाच्या ‘जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम’ अंतर्गत एक वर्षापर्यंतच्या आजारी बालकांना शासकीय रुग्णालयात मोफत उपचार आणि रुग्णालयात ये-जा करण्यासाठी मोफत वाहतूक सुविधा दिली जाते. बालकाचा मृत्यू झाल्यास मृतदेह सन्मानाने घरी पोहोचविण्यासाठीही शासकीय रुग्णालयांनी मोफत व्यवस्था करणे अपेक्षित आहे. मात्र, टाके देवगावच्या घटनेन या योजनेची पोलखोल झाली आहे.
स्वतःच्या बालकाचा जन्मानंतर काही तासात मृत्यू झाल्याने जन्मदाती आईला धक्का बसला होता. बालकाचा शेवटचा प्रवास तरी सुखरूप होईल अशी आशा असलेल्या मातेच्या पदरी मात्र निराशा पडली. मृत बालकाला दुचाकीवरून न्यावे लागल्याने मातेला मानसिक धक्का बसल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
यापूर्वी देखील नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयात जून २०२५ मध्ये नवजात अर्भकाचा मृत्यू झाला होता. या अर्भकाचा मृतदेह घरी नेण्यासाठी रुग्णवाहिका न मिळाल्याने हताश पालकांनी मृतदेह पिशवीत टाकून घरी नेण्याचा प्रकार समोर आला होता. पालकांकडे स्वतःचे वाहन नसल्याने त्यांनी महामंडळाच्या बसने तब्बल ९० किलोमीटर प्रवास केला होता. यानंतर आरोग्य विभागाने चौकशीचे आदेश दिले होते. आणि २४ तास मोफत रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. 21 व्या शतकातही दुर्गम आणि आदिवासी भाग तसा मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील टाके देवगाव येथील घटनेने सरकारी योजना फक्त कागदावरच असल्याचं समोर आल आहे. विशेषतः दुर्गम आणि आदिवासी भागातील रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबीयांना आपत्कालीन वाहतूक सुविधा वेळेत मिळण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.