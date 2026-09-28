Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नाशिक
  • /नवजात बाळाचा मृतदेह पिशवीत भरुन दुचाकीवर नेण्याची वेळ; आदिवासी दाम्पत्याची फरफट

नवजात बाळाचा मृतदेह पिशवीत भरुन दुचाकीवर नेण्याची वेळ; आदिवासी दाम्पत्याची फरफट

नाशिकमध्ये काळीज पिळवटून टाकणारी अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. माता पित्याला आपल्या नवजात बाळाचा मृतदेह पिशवीत भरुन दुचाकीवर नेण्याची वेळ आली आहे. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील आरोग्य सुविधांच्या दुरावस्थेचे हे अत्यंत धक्कादायक वास्तव आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 04, 2026, 12:16 AM IST|Updated: Oct 04, 2026, 12:16 AM IST
नवजात बाळाचा मृतदेह पिशवीत भरुन दुचाकीवर नेण्याची वेळ; आदिवासी दाम्पत्याची फरफट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
गोकुळच्या खासगीकरणासाठी 200 कोटींची ऑफर? माजी मंत्री महादेव जानकर यांचा खळबळजनक दावा
2
3
4
5