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पुणे-नाशिक आता सुस्साट! दीड तासांचा प्रवास आता फक्त 20 मिनिटांत, 7 हजार कोटींचा प्रकल्प

पुणे-नाशिक महामार्गावर एलिव्हेटेड कॉरिडॉर उभारण्यात येणार आहे. लोकसभेत नितीन गडकरींची मोठी घोषणा केली आहे. 2030-31 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 30, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:38 PM IST
पुणे-नाशिक आता सुस्साट! दीड तासांचा प्रवास आता फक्त 20 मिनिटांत, 7 हजार कोटींचा प्रकल्प
Image Credit: Nashik Phata Khed Elevated Corridor is a proposed 30 km 8 lane completion date

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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पुणे-नाशिक आता सुस्साट! दीड तासांचा प्रवास आता फक्त 20 मिनिटांत, 7 हजार कोटींचा प्रकल्प
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