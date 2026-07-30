/पुणे-नाशिक आता सुस्साट! दीड तासांचा प्रवास आता फक्त 20 मिनिटांत, 7 हजार कोटींचा प्रकल्प

पुणे ते नाशिक प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. आता पुणे ते नाशिक असा दीड तासांचा प्रवास अवघ्या 20 मिनिटांत करता येणार आहे. त्यामुळं प्रवाशांचे तब्बल 70 मिनिटे वाचणार आहेत. त्याचबरोबर, भोसरी, चाकण, खेड या औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतूक कोंडी कायमची कमी होणार असल्याचं प्रशासनाने म्हटलं आहे.
पुणे-नाशिक महामार्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या मार्गासाठी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर उभारण्यात येणार आहे. अलीकडेच केंद्राने या एलिव्हेटेड कॉरिडॉरला मंजुरी दिली आहे. या रस्त्यासाठी 7 हजार 609 कोटींचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. नाशिकफाटा-भोसरी-चाकण-खेडदरम्यान ३० किमीचा ८ पदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर उभारणार आहेत.
भोसरी, चाकण, खेड औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतूक कोंडी कायमची कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यासाठी स्थानिक वाहतुकीसाठी स्वतंत्र सर्व्हिस रोड, उड्डाणपूल आणि जंक्शनचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार असून या एलिव्हेटेड कॉरिडॉरसाठी सुमारे 16 हेक्टर भूसंपादन करण्यात येणार असून प्रकल्प 2031-31 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या पाठपुराव्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत मोठी घोषणा केली आहे. तसंच, या कॉरिडोरमुळं नाशिक, पुणे, उद्योग, शेती आणि मालवाहतुकीला मोठा वेग येणार असून प्रवाशांना कोंडीतून कायमचा दिलासा मिळणार आहे.
नाशिक-पुणे महामार्गावर राजगुरुनगर, मोशी, चाकण आणि आळेफाटा परिसरात कायम वाहतूककोंडी असते. सध्या काही ठिकाणी दुरुस्तीची कामे असल्याने एकाच बाजूने वाहतूक सुरू असते. त्यामुळं नागरिकांना दिवसेंदिवस वाहतूक कोंडीत अडकून बसावे लागते. नाशिक-पुणे एलिव्हेटेड कॉरिडॉरमुळं वाहतूक कोंडीची समस्या संपणार आहे. काही दिवसांपूर्वी खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 60 वरील विविध जंक्शनची सुधारणा आणि वाहतूक व्यवस्थापनाची कामे सुरू असल्याची माहिती दिली. विशेषतः चाकण आणि खेड परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार असून 2030-31 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली. या प्रकल्पामुळं भविष्यात नाशिक-पुणे प्रवास अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होणार आहे.