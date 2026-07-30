/म्हाडाच्या गृहनिर्माण योजनेत मोठा घोटाळा; 197 बिल्डरवर गुन्हा दाखल, बनावट नकाशे तयार केले अन्...

राज्यभर गाजत असलेल्या म्हाडाच्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील घोटाळ्यात महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. नाशिकमधील दोन मंडल अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. सरकारवाडा पोलिसांनी नाशिक तहसील कार्यालयातील विद्यमान मंडल अधिकारी दिलीप वामन आणि सेवानिवृत्त मंडल अधिकारी श्याम बोरासे यांना अटक केली आहे.
भूमी अभिलेख आणि महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून महापालिकेकडे बनावट कागदपत्रे सादर करत म्हाडा घरकुल योजनेतील नियमांना बगल देण्याचा प्रयत्न केला. संशयित अधिकाऱ्यांनी भूमी अभिलेख विभागातील बनावट कागदपत्रे, नकाशे व जुन्या नोंदींची योग्य पडताळणी न करता फेरफार मंजूर केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. नाशिकच्या स्थानिक न्यायालयाने दोन्ही संशयित मंडल अधिकाऱ्यांना सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
जमीनमालक आणि गुंतवणूकदारांशी संगनमत करून तब्बल 14 सर्व्हे गटांतील फेरफार मंजूर करून शासन व म्हाडाची मोठी फसवणूक केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात आत्तापर्यंत 49 जमीनमालक आणि विकासकांवर गुन्हे दाखल असून आधीही अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. 2013 च्या धोरणानुसार 20 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा नियम टाळण्यासाठी बनावट नकाशे व कृत्रिम भूखंड विभाजन केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
नाशिक महापालिकेने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तयार केलेले म्हाडा घरकुल घोटाळ्यातील ४२ अंतिम लेआउट रद्द केले आहेत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमिनीचे तुकडे पाडून महापालिकेकडून मंजूर करून घेतलेले लेआउट अखेर नगररचना विभागाने अवैध ठरवले आहे. यापूर्वी रद्द केलेल्या 30 तात्पुरत्या लेआउटसह आता कारवाई झालेल्या एकूण लेआउटची संख्या 72 वर पोहोचली आहे,
महापालिका हद्दीतील 1 एकरापुढील भूखंडावर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 20 टक्के राखीव सदनिकेच्या नियमातून पळवाट काढली आहे. या प्रकरणी भूमी अभिलेख विभागाने 197 बिल्डर व विकासकांवर गुन्हे दाखल केले असून एसआयटी चौकशी सुरू आहे. घोटाळा झालेल्या 49 प्रकरणांपैकी 49 प्रकरणांत सहभागी असलेल्या 197 जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. लेआउट रद्द झाल्याने त्यावरील प्लॉटधारक, गुंतवणूकदार आणि उभ्या राहिलेल्या इमारतींमधील नागरिकांची मोठी फसवणूक.
महापालिकेच्या नगररचना विभागानेही या प्रकरणात स्वतंत्र कारवाई सुरू केली होती. विकासकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लेआउट मंजूर घेतल्याचा ठपका ठेवत नगररचना उपसंचालक रितेश चव्हाण यांनी 108 प्रकरणांपैकी घोटाळ्याशी संबंधित 49 प्रकरणांतील विकासकासह 197 जणांना मंजूर अंतिम लेआउट रद्द का करु नये, अशा नोटिस एप्रिलमध्ये बजावल्या होत्या. त्यानंतर 49 सर्व्हेपैकी 40 प्रकरणांतील लेआउट कायमस्वरुपी रद्द करण्यात आले आहेत.
म्हाडा घरकुल घोटाळ्याची एसआयटीकडून चौकशी सुरू असताना पोलिसांनीही या प्रकरणात काही अधिकाऱ्यांसह विकसकांवर अटकेची कारवाई केली आहे. त्यानंतर या प्रकरणात विकसकांनी बनावट कागदपत्रे तयार करून महसूलसह महापालिकेची फसवणूक केल्याचा ठपका नगररचना विभागाने ठेवत लेआउट रद्द केले आहेत. त्यामुळे या लेआउटवरील प्लॉट, तसेच उभ्या केलेल्या इमारतीही आता अनधिकृत ठरल्या आहेत. त्यामुळे शेकडो गुंतवणूकदारांसह प्लॅटधारकांचीही आता फसवणूक झाली आहे.