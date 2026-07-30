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म्हाडाच्या गृहनिर्माण योजनेत मोठा घोटाळा; 197 बिल्डरवर गुन्हा दाखल, बनावट नकाशे तयार केले अन्...

म्हाडाच्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील घोटाळाप्रकरणी नाशिकमधील दोन मंडल अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. नाशिक पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 30, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:06 AM IST
म्हाडाच्या गृहनिर्माण योजनेत मोठा घोटाळा; 197 बिल्डरवर गुन्हा दाखल, बनावट नकाशे तयार केले अन्...
Image Credit: Mhada scam

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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