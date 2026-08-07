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'नाशिकमधील सर्व कामांचे कंत्राटदार गुजरातचे, महाराष्ट्रात...'; रस्त्यावरील खड्ड्यांवरुन राज ठाकरेंचा संतप्त सवाल

राज ठाकरेंनी नाशिमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना शहरातील स्थितीवरुन भाष्य करताना थेट निशाणा साधला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 07, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:22 PM IST
'नाशिकमधील सर्व कामांचे कंत्राटदार गुजरातचे, महाराष्ट्रात...'; रस्त्यावरील खड्ड्यांवरुन राज ठाकरेंचा संतप्त सवाल
Image Credit: राज ठाकरेंनी व्यक्त केला संताप (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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