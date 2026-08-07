'नाशिकमधील सर्व कामांचे कंत्राटदार गुजरातचे, महाराष्ट्रात...'; रस्त्यावरील खड्ड्यांवरुन राज ठाकरेंचा संतप्त सवाल

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी नाशिकमधील रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधाऱ्यांवर निशाण साधला आहे. कंत्राटदारांचे कमिशन कसे मिळेल याकडे लक्ष असते अशा टोला लगावला आहे. इतक्यावर न थांबता राज यांनी कंत्राटदार गुजरातचे आहेत असं म्हणताना, महाराष्ट्रामध्ये कंत्राटदार नाहीत का? असा प्रश्नही विचारला. राज यांनी त्यांची नाशिकमध्ये सत्ता असताना कशाप्रकारे सुधारणा केलेली याचाही उल्लेख केला.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांसंदर्भातही राज ठाकरेंनी भाष्य केलं. "मी असताना कुंभमेळा झाला होता. 2015 मध्ये काम झाले. त्यावेळी किती काम झाले होते. झाल्यानंतर कळले की कसे काम झाले होते. कुंभमळ्यातून पैसे काढणे हा उद्देश नव्हता त्यामुळे चांगले काम झाली," असं राज नाशिकमध्ये मनसेची सत्ता असताना झालेल्या कुंभमेळ्याची आठवण सांगताना म्हणाले. "संपूर्ण शहरात आता खड्डे पडले त्यात माणसे मेली परंतु प्रशासन ढिम्मं आहे. त्या मालातून कमिशन कसे मिळेल याकडे लक्ष आहे. या सर्व कामांचे कंत्राटदार गुजरातचे आहे महाराष्ट्रामध्ये कंत्राटदार नाहीत का?" असा सवाल राज ठाकरेंनी उपस्थित केला आहे.
"नाशिक आम्ही सुंदर केले होते त्याची दुर्दशा बघून वाईट वाटते. "दुसऱ्याने केले आहे म्हणून त्याची वाट लावायची असे सगळे सुरू आहे. ज्याप्रकारे निवडणुका हाताळल्या जात आहे ते पण चुकीचे आहे. जे काही होत आहे त्यांनी विचार केला पाहिजे. नाशिकमध्ये झाडे तोडली जात आहे आंदोलन केली प्रशासन मात्र ढिम्म आहे," असंही राज म्हणाले.
मोहन भागवत यांनी जेन-झीशी मारलेल्या गप्पांबद्दल बोलताना, "मोहन भागवत यांना उशीर झाला. शिक्षण व्यवस्थेत गोंधळ उडालेला आहे. ती मुलं काय म्हणत आहे हे समजून घ्यायला हवा. मोबाईलवर मुलं बघतात जग तेव्हा काय वाटत त्यांना? पाच कोटी लोक देशाच्या बाहेर पाठवता आहे शिक्षणाला. सरकारमध्ये मंत्री असलेले लोक त्यांची मुलं बाहेर शिकत आहेत. हार्डिंगमधून काही हाती येणार नाही. जो बुंद से गई वो हौद से नहीं आती," असा टोला राज यांनी लगावला.
'एसआयआर'बद्दल बोलवताना, "तीन वर्ष आहेत अजून निवडणुकांना. कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांना सूचना दिलेल्या आहेत. एसआयआर मोहिमेत लक्ष घालायला लावले आहे. मतदारांना ते असं बाहेर काढू शकत नाही. हे निवडणुका कसे जिंकता हे पण लक्षात आलेले आहे," असं राज म्हणाले.