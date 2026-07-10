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नाशिकचा 'पुष्पा'! हायटेक आयडिया वापरून सुरू होता भयंकर खेळ, तरुणांनी कार अडवताच रिमोटचं बटण दाबलं अन्...

नाशिकच्या देवळ्यात हायटेक गुटखा तस्करीचा थरार उघड. पण पोलिसांच्या हातावर तुरी देत सराईत गुटखा किंग फरार झाल्याची ग्रामस्थांमध्ये चर्चा.  रिमोटच्या एका बटणावर गाडीची नंबर प्लेट गायब.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 10, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:35 PM IST
नाशिकचा 'पुष्पा'! हायटेक आयडिया वापरून सुरू होता भयंकर खेळ, तरुणांनी कार अडवताच रिमोटचं बटण दाबलं अन्...
Image Credit: nashik pushpa style Gutkha racket Busted HiTech Remote Control Number Plate use

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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