नाशिकचा 'पुष्पा'! हायटेक आयडिया वापरून सुरू होता भयंकर खेळ, तरुणांनी कार अडवताच रिमोटचं बटण दाबलं अन्...

नाशिकच्या देवळा तालुक्यात काल रात्री आठ वाजेच्या सुमारास विठे्वाडी येथील आहेर वस्ती जवळ असलेल्या शिव नाल्यालगत असलेल्या मळ्यातील घरातुन अचानक एक अनोखी गाडी संशयास्पदरीत्या स्थानिक तरूणांना शिव नाल्यातुन जातांना आढळून आली. सातत्याने अनोळखी गाड्या व पिकअप वाहन्ं या रस्त्यावरुन जात होत्या, त्यामुळे स्थानिक तरुण मुलांच्या लक्षात येताच, त्यांनी संध्याकाळी नजर ठेवून एक गाडी अडवली. तरुणांनी गाडी अडवल्यानंतर चालकाने उडवा उडवीचे उत्तरे दिली त्यामुळे स्थानिक तरुणांनी आजुबाजुच्या शेतकऱ्यांना बोलवत गाडीची तपासणी केली. तरुणांनी गाडीची तपासणी करताच चालकाचे धाबेच दणाणले.
तरुणांनी अडवलेल्या कारमध्ये विमल व इतर प्रतिबंधीत पदार्थांची पाकीट व गुटख्याचे शेकडो पाकीटे तसेच मोठे पाउच आढळून आले. सदर धक्कादायक प्रकार तरुणांनी लगेचच देवळा पोलिस निरीक्षक सार्थक नेहते यांना कळविण्यात आला. सार्थक नेहते व इतर दोघांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन लाखो रुपये किंमतीचा प्रतीबंधीत केलेला गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थ जप्त केले. या प्रकरणी हेमंत प्रभाकर पवार (रा. भऊर, ता. देवळा) याला ताब्यात घेण्यात आले असून सराईत गुटखा तस्कर कुणाल संजय मेने (रा. खर्डे, ता. देवळा) यांना ताब्यात घेतले आहे.
मात्र या घटनेत ग्रामस्थांनी पोलिसांच्या स्वाधीन केलेले दोन संशयितांपैकी एक सराईत गुटखा किंग यांने पोलिस ठाण्याच्या आवारातच पोलिस गाडीचा शिताफीने दरवाजा उघडला व उडी टाकून तिथून पलायन केले असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. या पुर्वीही संशयित आरोपीने याचप्रकारे पोलीसांना गुंगारा दिल्याचे समजते. पोलिसांनी मुद्देमाल ताब्यात घेतला असला तरी चोर पोलीसांच्या हातावर तुरी देऊन पळाला अशी गत झाली. या घटनेत 4 लाख 92 हजार रुपयांटा गुटखा, आणि 10 लाख रुपये किंमतीची मारुन सुझुकी असा एकूण 15 लाख रुपये किंमतीचा अवैध मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. देवळा पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीनुसार, फरार आरोपी कुणाल संजय मेने याच्याविरुद्ध यापूर्वीही देवळा, वणी आणि दिंडोरी पोलीस ठाण्यांमध्ये गुटखा तस्करीचे चार ते पाच गुन्हे दाखल आहेत
या कारवाईतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे गुटखा वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेले अत्याधुनिक तंत्रज्ञान. वाहनाच्या पुढील व मागील दोन्ही नंबर प्लेटसमोर रिमोटद्वारे नियंत्रित होणारा काळा पडदा बसविण्यात आला होता. रिमोटचे बटण दाबताच काही क्षणांत नंबर प्लेट पूर्णपणे झाकली जात असल्याने वाहनाचा नोंदणी क्रमांक दिसत नव्हता. त्यामुळे पोलिस, परिवहन विभाग आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची दिशाभूल करून प्रतिबंधित मालाची वाहतूक करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे तपासात समोर आले आहे.