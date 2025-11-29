English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'गिरीश महाजनांशी दुश्मनी झाली तरी...', तपोवनातून सयाजी शिंदेंचं चॅलेंज; म्हणाले, '220 कोटींचं...'

Nashik Tapovan Tree Cutting Sayaji Shinde Slams Girish Mahajan: सयाजी शिंदे यांनी थेट तपोवनमधूनच कुंभमंत्री गिरीश महाजन यांना आव्हान दिलं आहे. ते नक्की काय म्हणालेत पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 29, 2025, 11:58 AM IST
थेट तपोवनातून दिलं आव्हान

Nashik Tapovan Tree Cutting Sayaji Shinde Slams Girish Mahajan: वृक्षप्रेमी अशी ओळख असलेले अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांना थेट आव्हान दिलं आहे. तपोवनातील 1800 झाडं कापण्यावरुन सुरु झालेल्या लोकसंघर्षामध्ये सयाजी शिंदे आंदोलकांच्या समर्थनार्थ आज नाशिकमध्ये आले होते. त्यांनी यावेळी छोटेखाणी भाषण केलं. त्यामध्ये सयाजी शिंदेंनी झाडं ही प्रभू श्रीराम आणि सर्व साधू-संतांच्या आधी आली आहेत. ती जगली पाहिजेत असं म्हटलं आहे.

...तर आम्ही गप्प बसणार नाही

तपोवनामधील वृक्षांची सयाजी शिंदेंनी पहाणी केली. त्यानंतर झाडं वाचवण्यासाठी एकजूट झालेल्या नाशिककरांचं कौतुक करतानाच दुसरीकडे त्यांनी थेट गिरीश महाजनांवर निशाणा साधाला आहे. "साधू आले, गेले मेले माहित नाही पण झाडे राहिली पाहिजे. झाडाची व्याख्या करणे अजून राज्य सरकारला माहीत नाही. सगळ्यात जास्त वड आपल्या सरकारने तोडले. झाडे आमची आई बाप आमच्या आई बापावर हल्ला केला तर आम्ही गप्प बसणार नाही," असा इशारा अभिनेते सयाजी शिंदेंनी दिली आहे. 

थेट महाजनांना चॅलेंज

"गिरीश महाजन माजी तुमची दुश्मनी नाही आणि झाली तरी काही हरकत नाही," असं थेट आव्हान सयाजी शिंदेंनी दिलं आहे.  "बारा वर्षांनी येतो त्याला काय म्हणतात?" असा सवाल त्यांनी विचारला. "जगात एकच सेलिब्रेस्टी आहे, ते म्हणजे झाड," असं सयाजी शिंदे म्हणाले. "चांगली माणसं साधू-संत असतात ते गर्दी करत नाहीत. नाशिककर चांगली माणसं आहेत," असंही सयाजी शिंदे म्हणाले.

220 कोटींचा उल्लेख

"झाडं तोडून या परिसरात एक्झिबिशन सेंटर उभारले जाणार असल्याचे मी ऐकले. त्यादृष्टीने पुढील 30-35 वर्षांसाठी टेंडर्स काढण्यात आली आहेत. गिरीश महाजनांनी यावर उत्तर दिले पाहिजे. ते जबाबदार व्यक्ती आहेत. आपली वैयक्तिक दुश्मनी नाही. दुश्मनी झाली तरी त्याने मला फरक पडत नाही," असं सयाजी शिंदे म्हणाले. "हे झाडे तोडू नका. मला केव्हापण बोलावा, मी येईन! सगळे आपलेच शासनकर्ते आहेत. मी नाशिककरांना सपोर्ट करण्यासाठी आलो आहे.  220 कोटींचे हे टेंडर आहे. आता इथे हा कसला मेळावा आहे. इथे हिरव्या फुल्या मारल्या चेष्टा आहे का?" असा सवाल सयाजी शिंदेंनी केला. "राम नंतर आले आधी झाडे आली. झाडं जगली पाहिजेत," असं आपली भूमिका मांडताना सयाजी शिंदेंनी म्हटलं.

नक्की वाचा >> 'साधूंच्या नावाने जमीन सपाट करून..', राज ठाकरे आक्रमक; 'सरकारने संघर्षाची भूमिका घेतल्यास..'

महाजन यांनी स्पष्ट केलेली आपली भूमिका

दरम्यान, गिरीश महाजन यांनी शुक्रवारी या विषयावर बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. गिरीश महाजन यांनी, "वृक्ष तोडण्याच्या बाजूने आम्ही अजिबात नाही पण तपोवनातील जागा साधूग्राममसाठी शेकडो वर्षांपासून आरक्षित आहे. मोठ्या झाडांना आम्ही हात लावणार नाही. जी झाडं गेल्या पाच-सात वर्षात उगवलेली आहेत ती आम्ही काढून दुसरीकडे लावणार आहोत. त्यासाठी आम्ही कालपासून 15 हजार खड्डे करायला सुरुवात केली आहे," असं म्हटलं होतं. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

