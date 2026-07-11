नाशिकमध्ये झालेली वृक्षतोड ही चूकच,'टू द पॉइंट' मुलाखतीत गिरीश महाजनांची स्पष्ट कबुली!

नाशिकमधील तपोवन परिसरात झालेल्या वृक्षतोडीच्या वादावर राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रथमच स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. एका वृत्तवाहिनीवरील 'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष मुलाखतीत त्यांनी वृक्षतोडीची घटना ही प्रशासनाची चूक असल्याचे मान्य केले. महापालिका प्रशासन, संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून योग्य नियोजन झाले नाही, त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली, असे त्यांनी सांगितले. नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली नाराजी आणि संताप स्वाभाविक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुलाखतीदरम्यान गिरीश महाजन यांना, स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि त्यांच्या पक्षातील काही कार्यकर्त्यांनीही वृक्षतोडीला विरोध केला असताना ती कशी झाली, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी महापालिकेकडून झाडांवर क्रमांक टाकण्याची आणि पुढील प्रक्रिया राबवण्याची पद्धत चुकीची ठरल्याचे सांगितले. प्रशासनाने अधिक काळजीपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक होते, असेही त्यांनी नमूद केले. या कबुलीनंतर वृक्षतोडीच्या निर्णयावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
तपोवन परिसरातील वृक्षतोडीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेतज्ज्ञ श्रीराम पिंगळे यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) मध्ये याचिका दाखल केली होती. याची दखल घेत हरित लवादाने नाशिक महापालिकेला पुढील आदेश मिळेपर्यंत एकही झाड तोडू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले. याशिवाय, प्रस्तावित वृक्षतोडीची संपूर्ण माहिती आणि कारणांसह सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणाला कायदेशीर व पर्यावरणीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
वृक्षतोडीविरोधात स्थानिक नागरिक, पर्यावरण कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संघटनांनी सोशल मीडियावर #SaveTapovan मोहिम सुरू केली होती. या मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळाला. महापालिकेच्या नोटिशीविरोधात अवघ्या 12 दिवसांत 900 हून अधिक हरकती दाखल करण्यात आल्या. सार्वजनिक सुनावणीदरम्यानही अनेकांनी एकही झाड तोडू नये, अशी ठाम भूमिका घेतली. या आंदोलनात सामान्य नागरिकांसह विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि पर्यावरणप्रेमी सहभागी झाले होते.
नाशिक महापालिकेने यापूर्वी स्पष्टीकरण देताना, केवळ लहान झाडे आणि झुडपे हटवली जाणार असून 40 ते 100 वर्षे जुनी वारसा झाडे सुरक्षित ठेवली जातील, असे सांगितले होते. तसेच प्रत्येक तोडलेल्या झाडाच्या बदल्यात 10 नवीन रोपे लावली जातील, काही मोठी झाडे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अन्य ठिकाणी स्थलांतरित केली जातील, असा दावा करण्यात आला होता. कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी साधूग्राम परिसराचा विस्तार आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे होते. दरम्यान, गिरीश महाजन यांनी यापूर्वी तपोवनाला भेट देऊन पर्यावरण संवर्धनाबाबत आवश्यक खबरदारी घेतली जाईल, असे आश्वासनही दिले होते.
दरम्यान, राज्य सरकारने विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या 12 वर्षांत विविध राष्ट्रीय महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, राज्य महामार्ग आणि प्रमुख जिल्हा रस्त्यांच्या बांधकाम व रुंदीकरणासाठी सुमारे 5.30 लाख झाडे तोडण्यात आली आहेत. मात्र, त्याबदल्यात 51.10 लाख झाडांची लागवड करण्यात आल्याचा दावा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केला आहे. विरोधकांनी झाडांची तोड आणि प्रत्यक्ष लागवडीतील तफावत याबाबत प्रश्न उपस्थित केले असून, भविष्यात विकासकामे आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये समतोल राखण्याची गरज अधिक अधोरेखित होत आहे.