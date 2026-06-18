नाशिक विधान परिषद: ऐन मतदानाच्या दिवशी ''गीते'' बंधूंचे हायव्होल्टेज ड्रामा!

नाशिक : नाशिक विधान परिषद निवडणुकीच्या मतदानाला आज सुरुवात झाली खरी, पण त्याआधी पडद्यामागे जे काही घडलं, त्याने महायुतीच्या पोटात धडकी भरवली होती. ऐनवेळी माघार घेणारे गोकुळ गीते आणि त्यांचे बंधू गणेश गीते यांच्या एका व्हायरल मतपत्रिकेमुळे थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना भिवंडीच्या रिसॉर्टवर धाव घ्यावी लागली. अखेर या ''''गीते'''' नाट्याचा शेवट कसा झाला? पाहुयात हा स्पेशल रिपोर्ट..
नाशिक विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीकडे स्पष्ट बहुमत असूनही आज सकाळपासूनच नेत्यांची धाकधूक वाढली होती. कारण होतं, ऐनवेळी निवडणुकीतून माघार घेतलेले गोकुळ गीते! गोकुळ गीतेंनी माघार घेतली असली तरी तांत्रिक कारणांमुळे बॅलेट पेपरवर त्यांचं नाव कायम होतं. आणि नेमका याच गोष्टीचा फायदा घेत सोशल मीडियावर एक बनावट मतपत्रिका व्हायरल झाली, ज्याने महायुतीत खळबळ उडवून दिली
भिवंडी रिसॉर्टवर काय घडलं?
सोशल मीडियावरील ''''त्या'''' व्हायरल मतपत्रिकेमुळे गीते बंधू नाराज असून ते दगाफटका करणार, अशा अफवांना उधाण आलं होतं. अखेर या शंकेचं निरसन करण्यासाठी स्वतः माजी नगरसेवक गणेश गीते आणि गोकुळ गीते कॅमेऱ्यासमोर आले. "आम्ही मुख्यमंत्र्यांना आणि देवेंद्र फडणवीसांना शब्द दिला आहे, आम्हाला बदनाम करू नका," असं म्हणत त्यांनी महायुतीसोबतच असल्याचं स्पष्ट केलं
गीते बंधूंच्या खुलाशाने आणि आता चमत्काराची शक्यता नसल्याने महायुतीचा जीव भांड्यात पडला. भिवंडीच्या रिसॉर्टवरून निघालेले महायुतीचे सर्व नगरसेवक अखेर दुपारी नाशिकच्या मतदान केंद्रावर दाखल झाले
भाजप नेते गिरीश महाजन, निलेश बोरा यांच्या उपस्थितीत मतदानाला वेग आला. सोशल मीडियावरील अफवा, शिंदेंची धावपळ, गीतेंचा खुलासा आणि महाजनांची फटकेबाजी... या सगळ्या नाट्यानंतर आता नाशिकच्या सत्तेच्या सारीपाटावर जवळपास 99टक्के मतदान झालं आहे.
गिरीश महाजन निवडणूक कोणतीही असो महायुती ती गांभीर्याने घेत असते हे यामुळे दिसून आलं. गीतेंच्या नावाने सुरू झालेलं वादळ सकाळी तीन तासात शांत झाल्याने मतदारांना नमस्कार आणि होणारा चमत्कार टळला बंड अखेर शांत झालं असून महायुतीने आपले मतदारांना सुरक्षितपणे मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचवलं आहे. आता या मतपेटीतून नेमकं काय बाहेर पडतं, हे पाहणं रंजक ठरेल.