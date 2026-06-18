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नाशिक विधान परिषद: ऐन मतदानाच्या दिवशी ''गीते'' बंधूंचे हायव्होल्टेज ड्रामा!

नाशिक विधान परिषद निवडणुकीच्या मतदानाला आज सुरुवात झाली खरी, पण त्याआधी पडद्यामागे जे काही घडलं, त्याने महायुतीच्या पोटात धडकी भरवली होती. ऐनवेळी माघार घेणारे गोकुळ गीते आणि त्यांचे बंधू गणेश गीते यांच्या एका व्हायरल मतपत्रिकेमुळे थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना भिवंडीच्या रिसॉर्टवर धाव घ्यावी लागली. अखेर या ''''गीते'''' नाट्याचा शेवट कसा झाला? पाहुयात हा स्पेशल रिपोर्ट..

Published: Jun 18, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:17 PM IST
नाशिक विधान परिषद: ऐन मतदानाच्या दिवशी ''गीते'' बंधूंचे हायव्होल्टेज ड्रामा!

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