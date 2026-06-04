'चारच जागा मिळाल्या, त्यातही...'; भाजपा-शिंदे सेनेत बंडखोरांमुळे वाद? थेट इशारा देत म्हणाले, 'पुढच्या...'

Vidhan Parishad Election 2026: विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्ज मागे घेण्यासाठी शेवटचे काही तास उरलेले असताना नाशिकमधील बंडखोरीमुळे भारतीय जनता पार्टीबरोबर महायुतीमध्येही चलबिचल असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. गणेश गीते आणि गोपाळ गीते या भावंडांनी बंडखोरी करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. गणेश गीतेंनी अर्ज मागे घेण्याची तयारी दर्शवली असली तरी गोपाळ गीते अर्ज मागे घेण्यासंदर्भातील संभ्रम कायम आहे. नाशिकमधून नरेंद्र दराडे यांना उमेदवारी देण्यात आली असून ते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या पक्षाचे उमेदवार आहेत. मात्र त्यांच्याविरोधात भाजपाच्या बंडखोरांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला असून ते माघार घेण्यास तयार नसल्याने शिंदेंच्या पक्षाने कठोर शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली आहे.
"महायुती असताना देखील नाशिक येथील भाजपाच्या वतीने अर्ज दाखल करण्यात आला. आज तीन वाजेपर्यंत माघार घेण्याची मुदत आहे. भाजपाचे नेते गिरीश महाजन यांच्याकडे नाशिकची जबाबदारी आहे. ते काहीतरी तोडगा काढतील. कुणाच्या मनात काय आहे आपण हे कसं सांगणार?" असा खोचक टोला मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी गिरीश महाजनांना लगावला आहे.
अब्दुल सत्तारांच्या नाराजीबद्दल बोलताना, "स्थानिक पातळीवर त्यांना जे वाटतं ते त्यांनी सांगितलं, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांची नाराजी दूर केली आहे. आम्ही गुवहाटीचा उठाव केला नसता तर आज काय स्थिती राहिली असती?" असा सवाल गुलाबराव पाटलांनी उपस्थित केला. "मोठ्या भावाने लहान भावाकडे नीट लक्ष द्यावं, अशी सगळ्यांच्या अपेक्षा आहे," असंही ते म्हणाले.
मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी भाजपच्या बंडोखरीवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. "चार जागा आम्हाला मिळालेल्या आहेत आणि त्यातही जर बंडखोर उभे राहत असतील तर आमच्यावर अन्याय आहे, असा अन्याय होता कामा नये. मला वाटतं हे युती करता पुढच्या काळासाठी फार चुकीचं आहे," असं विधानही गुलाबराव पाटलांनी केलं आहे. "पाच जागा मागितल्या होत्या त्यापैकी आम्ही चार जागांवर समाधान मानलं व त्या ठिकाणी बंडखोरी झाली," अशी नाराजीही त्यांनी बोलून दाखवली.
भाजपाच्या कार्यकर्त्यांकडूनच निवडणुकांमध्ये बंडखोरी होती याबद्दल बोलताना गुलाबराव पाटलांनी, "दोघांनी प्रामाणिकपणे काम केलं तरच चांगला रिझल्ट मिळणार आहे. जेमतेम चार जागा मिळाल्या आणि त्यावर देखील बंडखोर उभे राहत असतील तर काय बोलावं? दोघांनी प्रामाणिकपणे काम केलं तरच महायुती चालेल. नाहीतर महायुती चालेल असं कार्यकर्त्यांना समजवणार कसं? कार्यकर्ता जिवंत ठेवायचा असेल तर बंडखोरी टाळणं महत्त्वाचं आहे," अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
"विधानसभेमध्ये बंडखोरी करणाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई झाली नाही. जळगावमध्ये तर उलट बंडखोरी करणाऱ्यांना पद देण्यात आली. प्रभाकर गोटू सोनवणे यांना चार वेळा भाजप पक्षामध्ये प्रवेश देण्यात आला," अशी आठवणही गुलाबराव पाटलांनी करुन दिली.