'ज्यांनी बाप काढला त्यांच्यासाठी माघार नाही,' नाशिकमध्ये महायुतीसमोर मोठं आव्हान, भाजपासमोर पेच

Nashik Vidhan Parishad Gokul Geete: महायुतीतील बंडखोरी शमविण्यासाठी हालचालींना मोठा वेग आला असून, नाशिकच्या राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. भाजपाचे संकटमोचक आणि मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मध्यस्थीला अखेर यश आले असून, त्यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे गणेश गिते हे निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. गणेश गितेंनी महाजनांच्या शब्दाला मान देऊन आपला अर्ज मागे घेतला. तरी त्यांचे बंधू गोकुळ गिते हे अपक्ष निवडणूक लढण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे गणेश गिते यांनी स्वतः आपल्या भावाची समजूत काढली. पण, दराडेंनी आपला बाप काढल्यामुळं माघार घेणार नाही, अशी भूमिका गोकुळ गितेंनी घेतलीय.. गिरीश महाजन यांनीही गोकुळ गितेंची समजूत काढली, त्यामुळं आता गोकुळ गिते काय भूमिका घेतात हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
नाशिकमध्ये महायुतीसमोर नवं आव्हान उभं राहिलं आहे. गोकुळ गीते यांनी निवडणुकीतून माघार घेण्यास नकार दिला आहे. यानंतर गिरीश महाजन यांच्याकडून त्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न सुरु आहेत. कुणाल दराडे यांनी त्यांचा बाप काढल्याने गोकुळ गीते निवडणूक लढण्यावर ठाम असल्याची माहिती त्यांचे बंधू गणेश गीते यांनी दिली आहे. यामुळे नाशिकमध्ये गोकुळ गीते आणि नरेंद्र दराडे अशी लढत रंगणार आहे.
गणेश गिते यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं की, "मी माघार घेत आहे. गोकुळ यांच्याशी गिरीश महाजन बोलत आहेत. त्यांचं बोलणं झाल्यानंतर ते सांगतील". पुढे ते म्हणाले की, "कुणाल दराडेंनी काल एका नगरसेवकाला सांगितलं की, गणेश गिते काय त्याचा बापही माघार घेईल. त्यावर किशोर दराडेंनी गोकुळशी स्वत: फोनवरुन बोलून सांगितलं की, तू आता म्हातारा झाला का? निवडणुकीत थांबून घे. यामुळे तो चिडला आणि येथून निघून गेला. गिरीश महाजन यांनी दराडेंना काय सांगितलं का माहिती नाही".
ज्यांनी बाप काढला त्यांच्यासाठी माघार घेणार नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. कालच बाप काढत असतील तर माघार कशासाठी? आम्ही पक्षाचे आहोत, शिवीगाळ करण्याची गरज नव्हती असं ते म्हणाले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आता राजकीय तापमान चांगलंच वाढलं आहे. एका बाजूला सत्ताधारी महायुतीचा आत्मविश्वास.. तर दुसऱ्या बाजूला बंडखोरांची वाढती डोकेदुखी.. याच पार्श्वभूमीवर महायुतीने थेट पत्रकार परिषद घेत बंडोबांच्या थंडोबासाठी महामंडळ देण्याची रणनीती जाहीर केली आहे..
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषद निवडणुकांमध्ये बंडखोरीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. काही ठिकाणी बंडखोरांनी माघार घेतली आहे.मात्र काही मतदारसंघात बंडखोरांचं आव्हान अजूनही कायम आहे. यामुळे महायुतीची डोकेदुखी वाढल्याचं चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुतीने मोठी पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये 17 अधिकृत उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली. आणि बंडखोरांना स्पष्ट संदेश देण्यात आला.
अर्ज मागे घ्या आणि पक्षासोबत राहा असा थेट आवाहन महायुतीकडून करण्यात आलं.
यावेळी नेत्यांनी बंडखोरांना समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. अर्ज मागे घेणाऱ्यांचा भविष्यात सन्मान केला जाईल. तसंच त्यांचा महामंडळासाठी विचार केला जाईल अशी ग्वाही देण्यात आली.