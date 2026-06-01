/नाशिकमध्ये शिवसेनेविरोधात भाजपचा बंडखोर, शिवसेना UBT दराडेंचा हिशोब चुकता करणार?

Nashik Vidhanparishad Election News : नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीत शेवटच्या क्षणी अत्यंत स्फोटक राजकीय ड्रामा घडलाय. नाशिकची जागा महायुतीत शिंदे गटाला सुटल्यामुळे भाजपाच्या गणेश गीते यांनी गनिमी कावा करत बंडखोरी केलीय. हे कमी की काय गोकुळ गीतेही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेत. मविआनं उमेदवार न देऊन दराडेंचा हिशोब चुकता करण्याची रणनिती आखलीये.
नाशिक विधान परिषद मतदारसंघातून महायुतीचे अधिकृत उमेदवार नरेंद्र दराडे यांनी भाजप-शिवसेना नगरसेवकांच्या उपस्थितीत अर्ज भरला. पण काही तासांतच भाजपचे गणेश गीते यांचे बंधू गोकुळ गीते यांनी अपक्ष अर्ज भरून बंडखोरीचे निशाण फडकावले. तर गणेश गीते यांनी मालेगावच्या इस्लाम पक्षाच्या नगरसेवकांना सूचक-अनुमोदक बनवून तिसरा उमेदवारी अर्ज दाखल केला. महायुतीच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात दोन बंडखोर रिंगणात उतरल्यानं शिवसेनेची डोकेदुखी दुप्पट झालीये.
उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर गणेश गीते यांनी माध्यमांसमोर येणे टाळलं. तर शिंदे सेनेचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांनी या घडामोडीबाबत मुंबईतील नेत्यांकडं बोट दाखवलंय. शिवसेना नेते दादा भुसे यांनी चार जूनपर्यंत तिढा सुटेल अशी अपेक्षा व्यक्त केलीय.
ठाकरे गटाकडून वसंत गीते आणि अनिल कदम इच्छुक असतानाही मविआने उमेदवारी अर्ज भरला नाही. शिवसेना UBT एका भाजप बंडखोराला छुपी रसद पुरवून नरेंद्र दराडेंचा हिशोब चुकता करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवसेना UBTनं अजूनही आपले पत्ते ओपन केलेले नाहीत.
भाजपला नाशिकमध्ये आपलीच ताकद आहे हे दाखवून द्यायचं आहे. राष्ट्रवादीलाही शिवसेनेचा आमदार नाशिकमध्ये नको असल्याचं सांगण्यात येतंय. त्यातच मालेगाव इस्लाम पक्षाला कधी नव्हे ते महत्व प्राप्त झालंय. त्यामुळं नाशिकची लढत कशी असेल याकडं संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय.
भाजपच्या 11 उमेदवारांची यादी
वर्धा चंद्रपूर गडचिरोली- अरुण लखाणी
भंडारा-गोंदिया- अविनाश ब्राह्मणकर
अमरावती- प्रवीण पोटे
सोलापूर- राजेंद्र राऊत
सांगली सातारा- धैर्यशील कदम
अहिल्यानगर- प्राजक्त तनपुरे
छत्रपती संभाजीनगर-जालना- सुहास शिरसाट
नांदेड - अमर राजूरकर
धाराशिव बीड लातूर- बसवराज पाटील
जळगाव- नंदकिशोर महाजन
नागपूर- राजीव पोतदार
शिवसेनेच्या 4 उमेदवारांची यादी
ठाणे- रवींद्र फाटक
नाशिक- नरेंद्र दराडे
परभणी-हिंगोली- सईद खान
यवतमाळ- दुष्यंन्त चतुर्वेदी
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 2 उमेदवारांची यादी
रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग- अनिकेत तटकरे
पुणे- विक्रम काकडे