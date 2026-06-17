/Nashik Water Cut : दोन महिने शनिवारी अन् ऑगस्टमध्ये दोन दिवसाआड पाणी, धरणात 23 टक्के पाणीसाठी

नाशिकच्या महापालिकेकडून येत्या शनिवारपासून कपातीचा निर्णय लागू केला आहे. जून महिन्याचा पंधरवडा उलटला तरी अद्याप पाऊस नसल्यामुळे नाशिक महापालिकेने पाणीकपातीचा निर्णय घेतला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे हा निर्णय जून, जुलै आणि ऑगस्ट या तीन महिन्यांसाठी असणार आहे. नाशिकमध्ये दर शनिवारी पाणीकपात केली जाणार आहे. अल निनोच्या प्रभावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार या वर्षी अल-निनो प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील धरणे आणि जलाशयातील उपलब्ध पाणी साठा लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भविष्यातील संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशी माहिती महानगरपालिकेने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
नाशिक शहराला दररोज सरासरी ६०० दशलक्ष लीटर (दललिक्ष) कच्चे पाणी गंगापूर धरण समूह आणि मुकणे धरणातून पुरवले जाते. या पाण्याचा सात जलशुद्धीकरण केंद्रांमध्ये शुद्धीकरण करून १३४ जलकुंभ आणि २५०२ किमी लांबीच्या जलवाहिन्यांद्वारे संपूर्ण शहरात पुरवठा केला जातो. सध्या शहराच्या एकूण ६४०० दललिक्ष आरक्षणापैकी ५१३३.९९ दललिक्ष पाण्याचा वापर झाला असून, केवळ १२६६.०१ दललिक्ष पाणीसाठा शिल्लक आहे. २१.१३ दललिक्ष या दैनंदिन सरासरीनुसार हा साठा पुढील ६० दिवस (ऑगस्ट अखेरपर्यंत लागणाऱ्या ७८ दिवसांच्या तुलनेत १८ दिवस कमी) पुरेल इतकाच आहे. ही १८ दिवसांची तूट भरून काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने जूनमधील दोन शनिवार, जुलै महिन्यातील चार शनिवार आणि ऑगस्ट महिन्यात दोन दिवसाआड पाणी कपात करण्याचे अनिवार्य नियोजन केले आहे.