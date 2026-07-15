/आरोपीने गाडीला लटकून...; नाशिक भावली धबधबा पर्यटक मारहाणीतील आणखी एक धक्कादायक VIDEO समोर

नाशिकच्या भावली धरण परिसरातील पर्यटकांना मारहाण प्रकरणातील आणखी एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. या पर्यटकांना इगतपुरीच्या भावली परिसरातातील टवाळखोरांनी पाठलाग करत मारहाण केल्याचा हा व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये या हल्लेखोरांपैकी एकाने या पर्यटकांच्या चालत्या गाडीला लटकून हल्ला केला. नाशिक मुंबई आग्रा महामार्गावर घडलेला हा सगळा थरार व्हिडीओतून समोर आला आहे.
व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे हल्लेखोर गाडीला लटकलेला दिसत आहे आणि त्यानंतर काही अंतरावर जाऊन तो लटकलेल्या गाडीवरून हायवेवर पडताना दिसत आहे. या प्रकरणातील फिर्यादींनी देखील त्यांच्या फिर्यादीत या घटनेचा उल्लेख केला होता. आता त्याच घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे. हा व्हिडिओ रस्त्यावरील नागरिकांनी त्यांच्या मोबाईलमध्ये कैद केला होता. या प्रकरणात आत्तापर्यंत पोलिसांनी नऊ जणांना अटक केली आहे तर आणखी काही आरोपींचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात आहे.
पर्यटनाची नगरी नाशिकच्या भावली धरणावर फिरायला गेलेल्या एका निष्पाप कुटुंबाला ३० किलोमीटरपर्यंत मरण यातना भोगाव्या लागल्या. एका तरुणीची छेड काढली, त्याला जाब विचारला म्हणून १० ते १५ नराधमांनी या कुटुंबाचा थरारक पाठलाग केला. लोखंडी रॉड, लाकडी दांडके घेऊन गाडीवर जीवघेणा हल्ला केला. अगदी गाडीच्या काचा हाताने फोडल्या आणि ३० किलोमीटरपर्यंत मर्डर करायच्या उद्देशाने हा थरार सुरू होता. अखेर या प्रकरणी ९ नराधमांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत, पण या घटनेने पर्यटकांच्या सुरक्षेचा धिंडवडा उडवला आहे.
धबधब्याचं पाणी... निसर्गाची सुंदर उधळण... आणि याच निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी नाशिकचं एक कुटुंब इगतपुरीच्या भावली धरणावर जातं. दोन वाजता कुटुंब पोहोचतं, मुलं आनंदात असतात. पण तितक्यात या निसर्गरम्य ठिकाणी दबा धरून बसलेले वासनांध टवाळखोर या कुटुंबातील एका महिलेची छेड काढतात. कमेंट पास करतात. महिला जेव्हा कपडे बदलायला जाते, तेव्हा तिच्यावर अश्लील शेरेबाजी केली जाते.अंगावर काटा आणणारा हा थरार इथूनच सुरू होतो. स्वाभिमानी पतीने या टवाळखोरांना जाब विचारला. आणि हाच जाब विचारणं त्या गुंडांच्या एवढं जिव्हारी लागलं की, त्यांनी थेट या कुटुंबाचा गेम करायचा प्लॅन आखला! समोरच्या दुकानावर उभे असलेले 8-10 जण एकत्र आले. त्यांनी थेट हातापाई सुरू केली.
कुटुंबाने जीव वाचवण्यासाठी गाडी पळवली. पण पाठीमागून दुचाकी आणि 'बलेनो' गाडीतून आलेल्या गुंडांनी सिनेस्टाईल थरार सुरू केला. गाडीचा काच हाताने फोडला, दगडफेक केली, लोखंडी रॉडने गाडी बडवली. एवढंच नाही, तर एक नराधम चालत्या गाडीला लटकला! टोलनाका आला, तिथेही हल्ला केला. अखेर टोलनाक्याचे ब्रॅकेट तोडून या कुटुंबाला मुंबईच्या दिशेने पळ काढावा लागला. परिसरात मोबाईलला रेंज नव्हती, पोलिसांशी संपर्क होत नव्हता. 30 किलोमीटरपर्यंत मृत्यू मागून धावत होता!
या भयंकर हल्ल्यानंतर कुटुंब कसंनसं नाशिकच्या अंबड पोलीस स्टेशनला पोहोचलं. सुरुवातीला 'झिरो एफआयआर' दाखल झाला आणि नंतर गुन्हा इगतपुरी पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला. सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि पोलीस प्रशासन खडबडून जागं झालं. नाशिकचे पोलीस अधीक्षक डी. एस. स्वामी यांनी स्वतः सूत्रं हातात घेतली आणि रात्रभर कोंबिंग ऑपरेशन राबवून नऊ आरोपींना बेड्या ठोकल्या!
9 आरोपींना आज ईगतपुरी न्यायालयात हजर करण्यात आलं. न्यायालयाच्या आवारात आरोपींचे नातेवाईकही मोठ्या संख्येने दाखल झाले होते. कोर्टाने आरोपींना तीन दिवसांची कोठडी सुनावली आहे.