/नाशिक हादरलं! 2 महिन्यांपूर्वी सुरु केलेला संसार अर्धावर मोडला, अंत्यविधीसाठी जात असताना दाम्पत्याचा अपघातात मृत्यू

कळवण तालुक्यात पिळकोस फाट्यावर बाइक आणि मॅक्स गाडीचा भीषण अपघातात नवविवाहित दाम्पत्याचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे नाशिक जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. मे महिन्यात या जोडप्याचे लग्न झालं होतं. पण संसार सुरुच झाला होता पण काळा घाला आणि डाव अर्धावर मोडला. या भीषण अपघातात या दोघांचा मृत्यू झाला तर एक तरुणी गंभीर जखमी झाली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिनेश गावित आणि कीर्ती गावित असं त्यांची नाव आहेत. दिनेश आणि कीर्ती त्रिशा गावित हिच्यासह बाइकवरून प्रतापपूरला नातेवाईकाच्या अंत्यविधीसाठी जात असताना ही दुदैवी घटना घडली. पिळकोस फाट्याजवळ एका भरधाव मॅक्स गाडीने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिलीय. या अपघातात तिघेही गंभीर जखमी झाले. त्यांना स्थानिकांनी तातडीने कळवण उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं. पण त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना प्राथमिक उपचार दिल्यानंतर तातडीने नाशिक रुग्णालयात हलवण्यात आलं. पण या अपघातात त्या दोघांनी प्राण सोडले. एक संसार नाही पण एकत्र जीव त्यांच्या गेला. या घटनेमुळे दिनेश गावित आणि कीर्ती या दोघांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय. ही घटना रविवारी सकाळी 8.15 वाजतासुमार घडली. कीर्ती ही अभोणा या गावातील जनता विद्यालयात शिक्षिका होती. तर दिनेश हा जलसंपदा विभागात काम करत होता.
दरम्यान सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव–पुसेगाव मार्गावरील नेर फाटा परिसरात एका पेट्रोल पंपाजवळ रात्री अडीच वाजता आयशर ट्रक आणि कारची समोरासमोर भीषण धडक झाली. या अपघातात पुसेगाव येथील विजय भोसले आणि त्यांची पत्नी समृद्धी भोसले यांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर त्यांचा मुलगा बचावला आहे. ओव्हरटेक करताना हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती असून, पुसेगाव पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
तरदुसरीकडे सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यात भरधाव वेगाने धावणाऱ्या स्विफ्ट डिझायर कारचा भीषण अपघात होऊन या अपघातात तिघा तरुणांचा जागीच मृत्यू, तर तिघेजण गंभीर जखमी झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. वाठार-निंबाळकर हद्दीत कारवरील चालकाचा ताबा सुटल्याने वाहन रस्त्यालगतच्या नाल्यावरील कठड्याला जोरात धडकून पलटी झाले. अपघातावेळी कारमध्ये एकूण सहा जण प्रवास करत होते. भरधाव वेगामुळे वळणाचा अंदाज न आल्याने कारवरील ताबा सुटून हा भीषण अपघात झाला. फलटण ग्रामीण पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला आहे.