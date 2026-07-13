/लग्नाची हळदही उतरली नव्हती! लग्नाला अवघे 6 दिवस झाले असताना नववधूचा मृत्यू

Jalgaon Accident News : लग्नाची हळदही उतरली नव्हती. लग्नाला अवघे 6 दिवस झाले असताना नववधूचा भीषण अपघातात मृत्यू झाला आहे. जळगावात ही हृदयद्रावक घटना घडली आहे. लग्नानंतर माहेरी जाताना नववधूचा भीषण अपघातात मृत्यू झाल्याेन हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
वैशाली भाऊसाहेब पाटील (वय 21 वर्षे) असे या नववधूचे नाव आहे. वैशाली अमळनेरच्या कोळपिंप्री येथील राहणारी आहे. या अपघातात तिचे काका गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या अपघातमुळे दोन्ही कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे.
7 जुलै रोजी वैशाली पाटील हिचा जळगाव शहरातील गुजरात पेट्रोल पंप परिसरातील देवराम नगर येथे वास्तव्यास असलेले पोलीस कर्मचारी विजय काशिनाथ पाटील यांच्याशी विवाह झाला. मोठ्या थाटामाटात हा विवाह सोहळा पार पडला होता. विवाहानंतर नवदांपत्य देवदर्शनासाठी गेले होते आणि काही दिवसांपूर्वीच ते घरी परतले होते.
वैशालीचे काका प्रवीण सूर्याजी पाटील (वय 40 कोळपिंप्री, ता. अमळनेर) हे तिला माहेरी नेण्यासाठी जळगाव येथे आले होते. दुपारचे जेवण आटोपल्यानंतर दोघेही दुचाकीने कोळपिंप्रीकडे निघाले. दुपारी सुमारे चार वाजेच्या सुमारास विद्यापीठासमोरील रस्त्यावरून जात असताना मागून भरधाव वेगाने आलेल्या चारचाकी वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली.
या धडकेत वैशालीच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. घटनास्थळीच वैशालीचा मृत्यू झाला. तर, तिचे काका प्रवीण पाटील हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे.
अपघाताची माहिती मिळताच सासरचे आणि माहेरचे नातेवाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल झाले. नवविवाहितेच्या अकाली निधनामुळे रुग्णालय परिसरात शोककळा पसरली. वैशालीचा मृतदेह पाहताच कुटुंबीयांनी एकच आक्रोश केला. संसार सुरु होण्याआधीच वैशालीने जगाचा निरोप घेतल्याने दोन्ही कुटुंबांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.
अपघातानंतर चार चाकी वाहन जागेवरच सोडून चालक फरार झाल्याची माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई सुरू असून पोलिसांनी वाहन जप्त केले आहे.