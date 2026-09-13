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गृहप्रवेशानंतर नवरी घरातून पळाली, रस्त्यातच मृत्यूनं गाठलं; नाशिकमधील चक्रावून टाकणारी घटना; उघड झाले भयानक सत्य

नाशिकमध्ये लग्नानंतर नवरीने घरातून पळ काढला. मात्र, वाटेतच तिचा मृत्यू झाला. पोलीस तपासात भयानक सत्य समोर आले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 13, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:49 PM IST
गृहप्रवेशानंतर नवरी घरातून पळाली, रस्त्यातच मृत्यूनं गाठलं; नाशिकमधील चक्रावून टाकणारी घटना; उघड झाले भयानक सत्य

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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