/नाशिक धर्मांतर प्रकरणात मोठी अपडेट! निदा खानला अखेर अटक; छत्रपती संभाजीनगरमधून ठोकल्या बेड्या

Nida Khan Arrested: नाशिक धर्मांतर प्रकरणातील सर्वात मोठी अपडेट झी 24 तासवर आहे. नाशिकमधील कॉर्पोरेट कंपनीतील धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खान हिला संभाजीनगरमधून अटक करण्यात आली आहे. संध्याकाळच्या सुमारास पोलिसांनी निदाला अटक केल्याची माहिती समोर आली आहे. निदा खान ही धर्मांतर प्रकरणाची सूत्रधार असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ती फरार झाली होती. अटकपूर्व जामिनासाठी ती धडप़डत होती पण कोर्टानं तिला कोणताही दिलासा दिला नव्हता. निदाच्या अटकेनं या प्रकरणातील आणखी काही महत्वाचे धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागण्याची शक्यता आहे.
नाशिक मल्टीनॅशनल प्रकरणात निदा खानचा अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टाने फेटाळला होता. कोर्टाने केसला अनेक कंगोरे असल्यामुळे तपास गरजेचा असल्याचं सांगितलं होतं. नाशिक सत्र न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणाचा तपास "बहुआयामी आणि बहुपदरी" आहे, त्यामुळे आरोपीची कोठडीत चौकशी आवश्यक आहे. अतिरिक्त सत्र/विशेष न्यायाधीश के. डी. जोशी यांनी हा आदेश दिला होता.
निदा खान प्रकरणात सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाटांनी गंभीर आरोप केलेत. निदा खान हिला इम्तियाज जलील यांनी वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप शिरसाटांनी केलाय. निदा खान प्रकरणात इम्तियाज जलील यांच्या पोलीस चौकशीची मागणी केली आहे.
धर्मांतर आणि लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील अटकेत आरोपींची KYC चौकशी सुरू आहे. तौसिफ अत्तार, दानिश शेख, शाहरूख कुरेशी आणि रझा रफीक यांची ओळख, कागदपत्रे व आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी केली जात आहे. पोलिसांकडून आधार, पॅन, पत्ता आणि डिजिटल नेटवर्कची सखोल तपासणी सुरु आहे. आर्थिक, सामाजिक आणि डिजिटल नेटवर्कमधील महत्त्वाचे धागेदोरे तपास यंत्रणांच्या हाती लागले आहेत.