Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नाशिक
  • /नाशिक धर्मांतर प्रकरण: निदा खानकडून धक्कादायक कबुली, पीडितेच्या फोनमध्ये तब्बल 37...; मूल होत नसल्याने मौलवीकडे...; पुराव्यांनी खळबळ

नाशिक धर्मांतर प्रकरण: निदा खानकडून धक्कादायक कबुली, पीडितेच्या फोनमध्ये तब्बल 37...; मूल होत नसल्याने मौलवीकडे...; पुराव्यांनी खळबळ

Nashik Conversion Case: नाशिक धर्मांतर आणि लैंगिक अत्याचार प्रकरणात निदा खानला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत, दरम्यान तीची एसआयटीकडून कसून चौकशी सुरू आहे, या चौकशीत निदा खाननं केलेल्या कृत्याची कबुली दिली आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 08, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:59 PM IST
नाशिक धर्मांतर प्रकरण: निदा खानकडून धक्कादायक कबुली, पीडितेच्या फोनमध्ये तब्बल 37...; मूल होत नसल्याने मौलवीकडे...; पुराव्यांनी खळबळ

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
भारतातील चौथ्या नंबरच्या सर्वात मोठ्या सरकारी बँकेवर RBI ची मोठी कारवाई
RBI46 min ago
2
Suryakumar Yadav49 min ago
3
Sanjay Shirsat53 min ago
4
Hyderabad1 hr ago
5
IPS Officer1 hr ago