/नाशिक धर्मांतर प्रकरण: निदा खानकडून धक्कादायक कबुली, पीडितेच्या फोनमध्ये तब्बल 37...; मूल होत नसल्याने मौलवीकडे...; पुराव्यांनी खळबळ

योगेश खरे, नाशिक
नाशिकमधील आयटी कंपनीत महिला कर्मचाऱ्याच्या धर्मांतराचा कट रचण्यात आला होता. तसंच त्यांचं लैंगिक शोषणंही केल्याचा समोर आलं होतं, दरम्यान या प्रकरणात निदा खान अटकेत असून तिनं चौकशीतून धक्कादायक माहिती दिली आहे. तसंच पोलिसांच्या हाती
काही महत्त्वाचे पुरावे देखील लागले आहेत.
नाशिक धर्मांतर आणि लैंगिक अत्याचार प्रकरणात निदा खानला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत, दरम्यान तीची एसआयटीकडून कसून चौकशी सुरू आहे, या चौकशीत निदा खाननं केलेल्या कृत्याची कबुली दिली आहे. पीडितांना नमाज पठणाचं प्रशिक्षण दिल्याचं तिनं
चौकशीत कबुल केलं आहे, त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती आणखीनच वाढण्याची शक्यता आहे, पीडितांच्या वैयक्तिक अडचणींचा फायदा घेऊन त्यांचं ब्रेशवॉश केलं जात असल्याची माहिती चौकशीतून समोर आली आहे.. हा कट किती पूर्वनियोजित होता याचे पुरावे आता पोलिसांच्या हातात लागले आहेत.
पीडितेच्या फोनमध्ये इस्लाम धर्माशी संबंधित तब्बल 37 ऑडिओ क्लिप्स सापडल्या आहेत. धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करणारे 4 विशेष मोबाईल अॅप्स जबरदस्तीने इन्स्टॉल करण्यात आले होते. 2025च्या रमजान महिन्यात दबाव आणून पीडितेला पूर्ण 30 दिवस रोजे ठेवण्यास भाग पाडलं होतं. सहरी आणि इफ्तारची वेळ देखील हेच आरोपी ठरवून देत असल्याची माहिती पोलिसांच्या हाती लागलीय.
कंपनीचा सातवा मजला आणि तिथला कॅफे हा या संपूर्ण आंतरधर्मीय कटाचा मुख्य अड्डा बनला होता. इथेच बसून दानिश, निदा खान आणि तौसीफ अत्तार हे तिघे मिळून त्या पीडित महिलेला टार्गेट करायचे.
हे प्रकरण नाशिकपुरतं मर्यादित नसून याचे धागेदोरे अजमेरपर्यंत पोहोचले आहेत. पीडितेनं पोलिसांना दिलेल्या अधिकृत जबाबात धक्कादायक माहिती दिली आहे, पीडितेला मूल होत नसल्याचा फायदा घेत तौसीफ अत्तारने तिला अजमेरच्या एका मौलवीकडे नेलं होतं. त्यामुळे तपासाची च्रक आता अजमेरच्या दिशेनं देखील फिरू शकतात.
या प्रकरणाचा सखोल तपास एसआयटीकडून सुरू आहे, या प्रकरणात आतापर्यंत 106 जणांची चौकशी करण्यात आलीय, दरम्यान या प्रकरणात अजमेरच्या मौलवीची एन्ट्री झालीय, त्यामुळे अजमेरमध्ये या प्रकरणाचे आणखीन काही धागेदोरे आहेत का? तसंच या प्रकरणामागे आणखीन कोणती टोळी सक्रिय आहे. याचा छडा एसआयटीकडून लावण्यात येत आहे.