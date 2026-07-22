/पुढच्या 2 महिन्यात महाराष्ट्रात कांद्याची टंचाई? कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष स्पष्टच बोलले

राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी पुढील दोन महिन्यांत कांद्याची टंचाई निर्माण होईल हा दावा केला होत यावर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत हा दावा फेटाळून लावला आहे.
देशात आणि राज्यात कुठल्याही प्रकारची कांद्याची टंचाई नसून देशांतर्गत गरज भागवून मोठ्या प्रमाणात निर्यातही करता येईल, सध्या सर्व बाजार समित्यांमध्ये कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक होत असून शेतकरी, व्यापारी तसेच सरकारकडेही कांद्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, असं भारत दिघोळे यांनी म्हटलं आहे.
सरकारने हस्तक्षेप करून कांद्याचे दर पाडण्याचा प्रयत्न केल्यास महाराष्ट्रासह देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी तीव्र आंदोलन छेडतील, असा इशारा दिला आहे. तसंच, दोन वर्षांत शेतकऱ्यांना 700 ते 800 रुपये प्रतिक्विंटल दराने कांदा विकावा लागल्याने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कांद्याला किमान 3 ते 4 हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळावा आणि सरकारने बाजारात कोणताही हस्तक्षेप करू नये, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली.
नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत खरेदी करण्यात आलेला कांदा देशांतर्गत बाजारात विकू नये. हा कांदा परदेशात निर्यात करावा, अशी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे. संघटनेच्या मते, जर हा कांदा देशांतर्गत बाजारात विक्रीसाठी आणला गेला, तर आधीच घसरलेल्या कांद्याच्या दरांवर आणखी परिणाम होईल आणि शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसेल.
याचबरोबर संघटनेने कठोर इशारा देत म्हटले आहे की, जर नाफेडने देशांतर्गत कांदा विक्रीचा निर्णय घेतला, तर राज्यभरातील नाफेडच्या गोदामांसमोर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. गरज पडल्यास गोदामे फोडण्याचे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
दरवर्षी सरकारी कांदा खरेदीत गैरव्यवहार आणि पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे आरोप होत असल्याने यंदा खरेदी प्रक्रियेत बदल करण्यात आला असून पारदर्शकता वाढविण्याच्या उद्देशाने नाफेड आणि एनसीसीएफच्या सहकारी संस्थांना कांदा खरेदीचे टेंडर देण्यात आले, तर साठवणुकीची जबाबदारी सेंट्रल वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशनकडे सोपविण्यात आली 30 जूनपर्यंत कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे होते मात्र, खरेदीला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने मुदतवाढ देण्यात आली.