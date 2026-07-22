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पुढच्या 2 महिन्यात महाराष्ट्रात कांद्याची टंचाई? कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष स्पष्टच बोलले

राज्यात पुढील दोन महिन्यांत कांद्याची टंचाई निर्माण होणार, हा दावा पूर्णपणे चुकीचा असल्याचं महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे  यांनी म्हटलं आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 22, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:03 AM IST
पुढच्या 2 महिन्यात महाराष्ट्रात कांद्याची टंचाई? कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष स्पष्टच बोलले
Image Credit: Onion shortage in Maharashtra in the next two months know the truth

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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पुढच्या 2 महिन्यात महाराष्ट्रात कांद्याची टंचाई? कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष स्पष्टच बोलले
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