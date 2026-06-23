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ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी नजरकैदेत ठेवले; संजय राऊत भयानक संतापले, थेट मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारला

ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष पुन्हा एकदा फुटला आहे. 6 खासदारांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसनेत प्रवेश केला आहे. राज्यभरात शिवसैनिक या 6 बंडखोर खासदारांविरोधात आक्रमक झाले आहेत. यामुळे पोलिसांनी सुरक्षा वाढवली आहे. ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी नजरकैदेत देखील ठेवले.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 23, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:02 PM IST
ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी नजरकैदेत ठेवले; संजय राऊत भयानक संतापले, थेट मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारला

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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