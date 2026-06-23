/ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी नजरकैदेत ठेवले; संजय राऊत भयानक संतापले, थेट मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारला

Operation Tiger : ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 6 खसादार फुटले आहेत. या खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. खासदारांच्या या बंडखोरीमुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेचे शिवसैनिक आक्रमक झाले आहेत. यामुळे या सर्व खासदारांच्या मतदान संघात पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्था वाढवली आहे. खरदारीचा उपाय म्हणून शिर्डीत ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी नजरकैदेत ठेवले.
परभणीचे संजय जाधव, हिंगोलीचे नागेश पाटील आष्टीकर, यवतमाळ-वाशिमचे संजय देशमुख, शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे आणि नाशिकचे राजाभाऊ वाजे, उत्तर पूर्व मुंबईचे संजय दिना पाटील यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. ऑपरेशन टायगरनंतर आता आमचं ऑपरेशन तुडवा सुरू होईल, असा इशारा खासदार संजय राऊतांनी दिला. पळणारे टायगर नसतात. टायगर आम्ही आहोत, असंही राऊतांनी म्हटलंय. यानंतर शिवसैनिक अधिकच आक्रमक झाले.
शिर्डीत शिवसैनिक अधिक आक्रमक झाल्याचे पहायला मिळाले. बंडखोर खासदार भाऊसाहेब वाकचौरेला तुडवल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही असा इशारा ठाकरे गटाच्या शिवसैनिकांनी दिला. यानंतर पोलीस प्रशासन सतर्क झाले. शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर खा.भाऊसाहेब वाकचौरे मतदारसंघात येणार असल्याने शिर्डी पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. इशारा दिलेल्या ठाकरे गटाच्या शहरप्रमुखासह पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी नजरकैदेत ठेवले. कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांकडून खबरदारी घेण्यात आली. खासदार भाऊसाहेब वाकचौरेंच्या निवासस्थानी बंदोबस्त वाढवला. शिर्डीतील निवासस्थान, कार्यालयाबाहेर CCTV मोबाईल सर्विलन्स पोलीस व्हॅन तैनात आबहे. तर संजय देशमुखांना गृह विभागाकडून ''वाय प्लस सुरक्षा देण्यात आली आहे.
शिर्डीत पोलिसांनी ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना नजरकैदेत ठेवल्याने संजय राऊत आक्रमक झाले आहेत. सोशल मिडिया 'एक्स'वर पोस्ट शेअर करत त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. या पोस्टमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टॅग करत त्यांना काही प्रश्न विचारले आहेत.
शिर्डी, कोपरगाव, संगमनेर, राहाता पोलिस स्टेशनला शिवसैनिकांना नजरकैदेत ठेवणे ही सरकारची झुंडशाही आहे!
(डरपोक गद्दार)
भाऊसाहेब वाघ चौरे यांनी गद्दारी केल्यानंतर आज प्रथमच शिर्डी येथे आले . मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात !त्यांना कोणीही जाब विचारू नये, म्हणून सकाळी १० वाजल्यापासून शेकडो शिवसैनिकांना Shirdi Police Station, Kopargaon City Police Station, Kopargaon Taluka Police Station, Sangamner City Police Station, Sangamner Taluka Police Station, Rahata Police Station येथे नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे.
गद्दार खासदार ज्या रस्त्याने प्रवास करत आहेत, ते रस्ते पूर्णपणे बंद करून ठेवण्यात आले आहेत.
,अहिल्यनगर पोलिसांना शिवसैनिकांना अटकेत ठेवण्याचे आदेश स्वतः @Dev_Fadnavis यांनी दिले आहेत का? ही सरकारी दहशत आहे का?
उघडपणे फिरण्याची हिम्मत नाही, तर गद्दारी केली कशाला?
अहिल्यानगर पोलिसांनी तत्काळ सर्व शिवसैनिकांना सोडावे!
SP Mummaka Sudarshan यांना विशेष विनंती - ही अन्याय्य कारवाई थांबवा.
अशा प्रकरची पोस्ट संजय राऊत यांनी केली आहे.
पिस्तूल असती तर 6 बंडखोरांना गोळ्या घातल्या असत्या... मात्र पिस्तूल नसलं तरी जोडे मारल्याशिवाय गप्प बसणार नाही अशी धमकी शिवसेना UBTच्या नांदेडच्या उपजिल्हाप्रमुखांनी दिलाय. ठाकरेच्या शिवसेनेत पुन्हा एकदा फूट पडल्याने कडवट शिवसैनिक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. रस्त्यावर उतरून या सहा खासदारांच्या विरोधात आंदोलने सुरू झाली आहेत. ठाकरे सेनेचे देगलूर चे उपजिल्हाप्रमुख महेश पाटील यांनी तर अत्यंत आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. ज्यांना जायचे त्यांनी जा असे म्हणण्यापेक्षा गद्दारांना तुडवा असे आदेश पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी द्यावेत असेही महेश पाटील म्हणाले