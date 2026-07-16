/भावली धबधब्याजवळ पर्यटकांवर हल्ला करणारे मुख्य आरोपीही अटक! पोलिसांनी अशाप्रकारे आवळल्या मुसक्या, बुरखा घालून...

इगतपुरीतील भावली परिसरात पर्यटकांना मारहाण करून फरार असलेल्या मुख्य तीन आरोपींच्या पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या आहेत. पर्यटकांच्या गाडीचा दुचाकीवरुन पाठलाग करत हल्ला करणारा मुख्य आरोपी आकाश भोईर याच्यासह आणखी दोघांना अटक करण्यात आली आहे. कैलास भागडे, तुषार कडू अशी इतर दोन आरोपींची नावं आहेत. दुचाकीवर बुरखा घालून फिरत असताना त्यांना पकडण्यात आलं आहे. दरम्यान याप्रकरणी आधीच 9 आरोपींना अटक करण्यात आली असून, त्यांना तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
आरोपींच्या शोधासाठी इगतपुरी, त्र्यंबक, घोटी, ठाणे जिल्ह्याच्या रस्त्यावर नाकाबंदी घालण्यात आली होती. तसंच ठिकठिकाणी गस्त घातली जात होती. मुंढेगाव परिसरात गुन्ह्यात वापरलेल्या मोटरसायकलवर काही तरुण फिरत असल्याची गुप्त माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळाली.
स्थानिक गुन्हे शाखा व इगतपुरी पोलिस ठाण्याचे अधिकारी कर्मचारी पेट्रोलिंग करत असताना आरोपी जाळ्यात अडकले आहेत. इगतपुरी येथील ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणीसाठी त्यांनी हजर करण्यात आलं असून, त्यानंतर अटक केलं जाणार आहे.
पर्यटनाची नगरी नाशिकच्या भावली धरणावर फिरायला गेलेल्या एका निष्पाप कुटुंबाला 30 किलोमीटरपर्यंत मरण यातना भोगाव्या लागल्या. एका तरुणीची छेड काढली, त्याला जाब विचारला म्हणून 10 ते 15 नराधमांनी या कुटुंबाचा थरारक पाठलाग केला. लोखंडी रॉड, लाकडी दांडके घेऊन गाडीवर जीवघेणा हल्ला केला. अगदी गाडीच्या काचा हाताने फोडल्या आणि 30 किलोमीटरपर्यंत मर्डर करायच्या उद्देशाने हा थरार सुरू होता. अखेर या प्रकरणी ९ नराधमांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत.
दरम्यान पोलिसांनी नऊ आरोपींना अटक केल्यानंतर जिथे पर्यटकांवर हल्ला झाला त्याच ठिकाणी आरोपींची धिंड काढली. सर्व नऊ आरोपींची इगतपुरी तालुक्यातील भावली धबधब्याजवळ पर्यटकांसमोरच धिंड काढण्यात आली. पर्यटकांच्या समोर त्यांना फिरवून नंतर त्यांनी पोलीस चौकीत नेण्यात आलं. आजूबाजूच्या परिसरात व्यवसाय करणारे व्यावसायिक तसंच इतर स्थानिक मुलांना जरब बसावी यासाठी पोलिसांनी वरात काढत गुंडांच्या भाईगिरीविषयी स्थानिकांच्या आणि पर्यटकांच्या मनातील भीती घालवण्याचा संदेश दिला.
मात्र या कारवाईवर आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.. कारण धिंड काढताना आरोपींच्या चेहऱ्यावर कापड झाकलेलं दिसून आलं. जर आरोपींची ओळखच समोर येणार नसेल तर धिंड काढण्यामागचा नेमका उद्देश काय.? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. गुंडांमध्ये जरब निर्माण करण्यासाठी केलेली ही कारवाई प्रभावी ठरणार का? की फक्त पोलिसांचा दिखावा ठरणार? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.